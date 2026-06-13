Mondiali 2026, il programma completo e dove vedere le partite in Italia e all'estero

Per seguire i Mondiali 2026 ci sono varie opzioni. In Italia, le partite vengono trasmesse dalla Rai (anche in streaming su Rai Play) e da DAZN (per chi ha attivato il piano Full, Family oppure il Pass Mondiali).

Dall’estero, invece, è possibile fare riferimento all’emittente locale che trasmette le partite nella lingua del Paese oppure è possibile utilizzare una VPN per vedere le partite con commento italiano.

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L’offerta in questione èattivabile direttamente dal sito di NordVPN, accessibile qui di sotto. Una volta installata la VPN, è sufficiente scegliere un server italiano per avviare la connessione e poi raggiungere Rai Play oppure DAZN.

Il programma completo e dove vedere le partite

Ecco il programma completo delle partite dei Mondiali 2026 e dove vedere le partite tra Rai e DAZN. Nell’elenco è indicato l’orario italiano per seguire i match.

14 giugno

Brasile-Marocco (Gruppo C) – Ore 24:00 – Rai e DAZN

Haiti-Scozia (Gruppo C) – Ore 3:00 – DAZN

Australia-Turchia (Gruppo D) – Ore 6:00 – DAZN

Germania-Curacao (Gruppo E) – Ore 19:00 – DAZN

Olanda-Giappone (Gruppo F) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

15 giugno

Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E) – Ore 1:00 – DAZN

Svezia-Tunisia (Gruppo F) – Ore 4:00 – DAZN

Spagna-Capo Verde (Gruppo H) – Ore 18:00 – DAZN

Belgio-Egitto (Gruppo G) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

16 giugno

Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H) – Ore 24:00 – DAZN

Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G) – Ore 3:00 – DAZN

Francia-Senegal (Gruppo I) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

17 giugno

Iraq-Norvegia (Gruppo I) – Ore 24:00 – DAZN

Argentina-Algeria (Gruppo J) – Ore 3:00 – DAZN

Austria-Giordania (Gruppo J) – Ore 6:00 – DAZN

Portogallo-RD Congo (Gruppo K) – Ore 19:00 – DAZN

Inghilterra-Croazia (Gruppo L) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

18 giugno

Ghana-Panama (Gruppo L) – Ore 1:00 – DAZN

Uzbekistan-Colombia (Gruppo K) – Ore 4:00 – DAZN

Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A) – Ore 18:00 – DAZN

Svizzera-Bosnia (Gruppo B) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

19 giugno

Canada-Qatar (Gruppo B) – Ore 24:00 – DAZN

Messico-Corea del Sud (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN

Usa-Australia (Gruppo D) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

20 giugno

Scozia-Marocco (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN

Brasile-Haiti (Gruppo C) – Ore 2:30 – DAZN

Turchia-Paraguay (Gruppo D) – Ore 5:00 – DAZN

Olanda-Svezia (Gruppo F) – Ore 19:00 – DAZN

Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

21 giugno

Ecuador-Curacao (Gruppo E) – Ore 2:00 – DAZN

Tunisia-Giappone (Gruppo F) – Ore 6:00 – DAZN

Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 18:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

Belgio-Iran (Gruppo G) – Ore 21:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

22 giugno

Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) – Ore 0:00 – DAZN

Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) – Ore 3:00 – DAZN

Argentina-Austria (Gruppo J) – Ore 19:00 – Rai e DAZN

Francia-Iraq (Gruppo I) – Ore 23:00 – DAZN

23 giugno

Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Ore 2:00 – DAZN

Giordania-Algeria (Gruppo J) – Ore 5:00 – DAZN

Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 19:00 – DAZN

Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

24 giugno

Panama-Croazia (Gruppo L) – Ore 1:00 – DAZN

Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Ore 4:00 – DAZN

Svizzera-Canada (Gruppo B) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Ore 21:00 – DAZN

25 giugno

Scozia-Brasile (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN

Marocco-Haiti (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN

Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN

Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN

Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – DAZN

Ecuador-Germania (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

26 giugno

Giappone-Svezia (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN

Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN

Turchia-Usa (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN

Paraguay-Australia (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN

Norvegia-Francia (Gruppo I) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Senegal-Iraq (Gruppo I) – Ore 21:00 – DAZN

27 giugno

Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN

Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN

Egitto-Iran (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN

Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN

Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

Croazia-Ghana (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

28 giugno

Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN

RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN

Algeria-Austria (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN

Giordania-Argentina (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN