Novità per due canali importanti sul digitale terrestre

Grandi novità per due canali radiotelevisivi nazionali della piattaforma digitale terrestre.
Tutti conosciamo Il Sole 24 Ore TV che ora ha cambiato logo eliminando lo sfondo rosa che caratterizza questo marchio da sempre. Disponibile alla LCN 246 del PERSIDERA MUX 2:
- Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- TV8 HD (LCN 8,108,508)
- Cielo (LCN 26)
- TV2000 (LCN 28,528)
- K2 (LCN 41)
- frisbee (LCN 44)
- Super! (LCN 47)
- Sky TG24 (LCN 50)
- SUPERTENNIS (LCN 64)
- RadioItaliaTV (LCN 70,570)
- RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
- VH1 (LCN 167)
- IlSole24ORE TV (LCN 246)
- inBlu2000 (LCN 728)
- RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
- R Italia SMI (LCN 770)
- TV8 News On Demand
Nei canali protagonisti dell’ultima novità troviamo anche CASA ITALIA 53. Anche questa emittente ha deciso di cambiare il suo logo che integra una emoji che identifica la sua natura commerciale e un carattere più moderno. Disponibile alle LCN 53, 141 e 150 del PERSIDERA MUX 1:
- Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- NOVE (LCN 9,109,509)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Discovery Turbo (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- iL61 (LCN 61,561)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- GOLD INVEST TV (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- CANALE 137 (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- CANALE 144 (LCN 144)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (CANALE 162) (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (CANALE 137) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (CANALE 137) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
- CANALE 232 (CANALE 137) (LCN 232)
- CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
- CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)
Cosa devi fare adesso sul tuo televisore dopo le novità dei 2 canali del digitale terrestre
Cosa devi fare adesso sul tuo televisore per ottenere queste novità per i 2 canali del digitale terrestre? In teoria nulla perché si tratta di un aggiornamento puramente estetico. Tuttavia, viste le numerose modifiche di questi giorni, gli esperti consigliano di effettuare una ricerca automatica dei canali.