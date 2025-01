Australian Open: come seguire gli italiani in tabellone su DAZN (bastano 7,99€)

Gli Australian Open sono iniziati e per seguirli in diretta streaming è possibile affidarsi a DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, per l’occasione, ha lanciato un’interessante promozione dedicata al piano Start ovvero al piano in abbonamento che consente di seguire “gli altri sport” (tennis compreso), senza le partite di Serie A.

Sono inclusi nell’offerta anche i canali Eurosport e, quindi, è possibile seguire in diretta streaming i match degli Australian Open. La promozione in questione prevede un costo ridotto a 7,99 euro per un mese (poi 14,99 euro al mese ma si tratta dell’abbonamento senza alcun vincolo di permanenza).

L’offerta lanciata da DAZN, quindi, è quella giusta e consente di seguire il primo Slam della stagione con una spesa contenuta. Per accedere alla promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Forza 💪🏻💪🏻 Happy about my first match of 2025 🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/XkxaGJoMac — Jannik Sinner (@janniksin) January 13, 2025

Segui gli italiani agli Australian Open su DAZN

In tabellone (nel singolare) degli Australian Open restano in gara sette italiani qualificati al secondo turno. Tutti scenderanno in campo tra il 15 e il 16 di gennaio. Ecco i match in calendario:

Mercoledì 15 gennaio

Benjamin Bonzi – Francesco Passaro (non prima delle 2:10)

Giovedì 16 gennaio

Joao Fonseca – Lorenzo Sonego (orario da definire)

(orario da definire) Denis Shapovalov – Lorenzo Musetti (orario da definire)

(orario da definire) Jannik Sinner – Tristan Schoolkate (orario da definire)

– Tristan Schoolkate (orario da definire) Matteo Berrettini – Holger Rune (orario da definire)

Holger Rune (orario da definire) Jaqueline Cristian – Lucia Bronzetti (orario da definire)

(orario da definire) Renata Zarazua – Jasmine Paolini (orario da definire)

Per seguire gli Australian Open è sufficiente raggiungere DAZN, da cui seguire i canali Eurosport in streaming. In questo momento, il piano Start (senza vincoli) prevede un costo di 7,99 euro per un mese, garantendo l’accesso immediato ai contenuti inclusi nell’abbonamento.