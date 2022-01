Auto-aggiornamenti WP con SiteGround (sconto 69%)

WordPress è il CMS (Content Management System) più utilizzato per la creazione di siti web, quindi è anche uno dei target preferiti dai malintenzionati. Per questo motivo è necessario controllare spesso la disponibilità di aggiornamenti che risolvono eventuali vulnerabilità. SiteGround offre una funzionalità automatica per tutti i piani di web hosting che, grazie all'offerta in corso, sono disponibili con uno sconto del 69%.

SiteGround: hosting con auto-aggiornamento WP

SiteGround propone tre piani di hosting WordPress gestito. Le principali differenze sono rappresentate dalle risorse hardware/software assegnate, in base alle quali l'utente può scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Tra le varie funzionalità condivise c'è l'auto-aggiornamento del CMS, ma è comunque possibile stabilire quando avviare l'operazione.

L'ultima versione 5.8.3, rilasciata il 6 gennaio, risolve quattro vulnerabilità. SiteGround può effettuare l'aggiornamento automatico, evitando che il sito possa diventare il bersaglio di qualche malintenzionato. La funzionalità è disponibile anche per i plugin. L'utente può eventualmente saltare l'aggiornamento di WordPress (ad esempio se incompatibile con i plugin) oppure scegliere l'ora esatta per avviare la procedura.

Il piano StartUp, indicato per un sito web (fino a 10.000 visite mensili), include 10 GB di spazio, dominio gratis per il primo anno, sottodomini illimitati, certificato SSL, database MySQL illimitati, CDN gratis, protocollo HTTP/2, account email illimitati, backup giornaliero e migrazione dal vecchio provider.

Grazie alla promozione attuale, l'abbonamento può essere sottoscritto a 3,99 euro/mese IVA esclusa (sconto del 69%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.