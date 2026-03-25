 L'auto elettrica di Sony e Honda non s'ha da fare: addio AFEELA
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L'auto elettrica di Sony e Honda non s'ha da fare: addio AFEELA

Stop al progetto AFEELA, il futuro della joint venture appeso a un filo: passo indietro per Sony e Honda sul fronte delle auto elettriche.
L'auto elettrica di Sony e Honda non s'ha da fare: addio AFEELA
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Stop al progetto AFEELA, il futuro della joint venture appeso a un filo: passo indietro per Sony e Honda sul fronte delle auto elettriche.
AFEELA, Sony Honda Mobility

Ancora prima di fare il suo debutto ufficiale in strada, AFEELA è già stata rottamata. È l’auto elettrica annunciata negli anni scorsi dalla joint venture Sony Honda Mobility che ha visto l’unione dei colossi giapponesi. Nessuno dei due modelli messi in cantiere (1 e 2) arriverà mai nei concessionari. Una decisione che rispecchia il momento non roseo attraversato dall’intero settore, con vendite al di sotto delle aspettative e amministrazioni come quella americana che sembrano poco inclini ad appoggiare la filosofia zero emissioni.

Sony e HONDA fermano l’auto elettrica AFEELA

Il comunicato che annuncia l’addio al progetto non lo cita direttamente, ma tutto fa pensare che l’accordo possa essere considerato definitivamente sciolto. Ognuno per la sua strada. La responsabilità è attribuita alla rivalutazione della strategia di elettrificazione automobilistica di Honda e ai cambiamenti nel mercato dei veicoli elettrici. Insomma, non sussistono più le condizioni per andare avanti.

AFEELA, l'auto elettrica di Sony e Honda

Nelle intenzioni delle due aziende, AFEELA non avrebbe dovuto essere un’auto elettrica come tutte le altre, ma dotata di aspetti unici. Grazie al coinvolgimento di Sony, ad esempio, si sarebbe vista l’integrazione di PS Remote Play, una funzionalità dedicata al gaming implementata nel sistema di infotainment, per eseguire i giochi direttamente sui display e con gli altoparlanti dell’abitacolo.

PS Remote Play sull'auto elettrica AFEELA di Sony e Honda

Altre caratteristiche annunciate (e che non vedranno mai la luce) sono quelle relative alla guida assistita e a un assistente AI presente a bordo. L’esordio era atteso intorno alla metà di quest’anno, al prezzo di 102.000 dollari per l’allestimento base. Insomma, non di certo un veicolo alla portata di tutti.

AFEELA 1 era una berlina, mentre il modello 2 pensato per il segmento dei SUV. Tra le realtà dell’ambito tecnologico che invece stanno riscontrando un certo successo dopo aver fatto il loro ingresso nel settore automotive c’è Xiaomi con la sua SU7, parte integrante dell’ecosistema definito Human x Car x Home.

Fonte: Sony

Pubblicato il 25 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
25 mar 2026
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