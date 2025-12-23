Auto elettriche e gaming: PS Remote Play a bordo di AFEELA

Presentata ufficialmente a inizio 2024, AFEELA è l’auto elettrica nata dalla collaborazione tra Sony e Honda, che proprio con questo obiettivo hanno dato vita alla realtà Sony Honda Mobility. Come si poteva immaginare trattandosi della casa madre di PlayStation, il veicolo integrerà una caratteristica dedicata proprio al gaming: PS Remote Play.

PS Remote Play sull’auto elettrica AFEELA di Sony

La funzionalità consentirà di accedere da remoto ai giochi PS5 e PS4 installati sulla console a casa, direttamente attraverso l’interfaccia del sistema di infotainment presente a bordo. I titoli potranno essere eseguiti sui display nell’abitacolo, con l’audio riprodotto dagli speaker interni. Per ovvie ragioni di sicurezza, sarà sempre utilizzabile dai passeggeri, mentre dal conducente solo quando la vettura risulterà parcheggiata.

Naturalmente, la tecnologia richiede una connessione internet sempre attiva: almeno 5 Mbps perché sia accettabile e 15 Mbps per un’esperienza ottimale. Occhio dunque alle partite multiplayer se si percorrono strade piene di tunnel. Queste le parole di Izumi Kawanishi (Representative Director, President e COO di Sony Honda Mobility).

L’introduzione di PS Remote Play incarna la visione di AFEELA per la mobilità: trasformare lo spazio di viaggio in un’esperienza coinvolgente ed emozionante. Grazie a questa integrazione, stiamo portando l’intera esperienza di viaggio del cliente a un livello di intrattenimento senza precedenti.

Non è la prima volta che una funzionalità dedicata al gaming sale a bordo di un’auto elettrica: è accaduto in passato con il supporto a Steam sulle Tesla, interrotto però per i nuovi modelli lanciati da metà 2024. Non era però mai accaduto con il catalogo PlayStation.

Cosa sappiamo in più su AFEELA? Non mancheranno tecnologie avanzate per la guida assistita e un assistente AI. Arriverà sul mercato intorno alla metà del prossimo anno, con prezzi da 102.000 dollari per l’allestimento base. A conti fatti, non sarà un veicolo alla portata di tutte le tasche.