Xiaomi SU7 Max a Milano: dove vedere l'auto elettrica

Come promesso la scorsa settimana, Xiaomi SU7 Max è arrivata in Italia. È l’auto elettrica del brand, in mostra a Milano, più precisamente in piazza Duca D’Aosta (di fronte alla stazione centrale) fino al 6 gennaio. Il veicolo è stato annunciato a fine 2023 come parte della strategia Human x Car x Home che mira a rafforzare sempre più l’ecosistema formato da persone, auto e abitazioni.

La prima volta in Italia per Xiaomi SU7 Max

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, si tratta di una berlina full-size dotata di tecnologie avanzate, sistemi per la guida autonoma e un abitacolo progettato per un’esperienza smart.

C’è anche un po’ di Italia a bordo, come abbiamo scritto in un articolo dedicato a cinque curiosità riguardanti l’auto elettrica. Nel dettaglio, si tratta del riferimento a Modena, il nome scelto per la piattaforma su cui è costruita la vettura. Queste le parole di Michael Feng, General Manager Xiaomi Italia.

L’esposizione a Milano è per noi un’occasione straordinaria per incontrare dal vivo il grande pubblico e i nostri partner, mostrando come Xiaomi stia rivoluzionando il rapporto con la tecnologia. Attraverso il nostro ecosistema integrato Human x Car x Home apriamo le porte a un futuro in cui innovazione ed esperienza utente si fondono armoniosamente, ridefinendo il concetto stesso di vivere con la tecnologia.

Xiaomi SU7 Max è esposta all’interno di Senstation Winter, il Villaggio di Natale realizzato nella location milanese come parte di un progetto messo in campo da Grandi Stazioni Retail.

Quando arriverà sul mercato e soprattutto, a quale prezzo? Stando alle ultime informazioni e anticipazioni potrebbe debuttare in Cina a fine marzo 2025 con una spesa fissata in 215.900 yuan nella versione base (non la Max esposta a Milano). Al cambio nelle nostra valuta sarebbero circa 28.200 euro. Tesla e gli altri marchi del settore sono avvisati.