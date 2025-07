Auto elettriche: perché provocano la nausea? Il motivo è scientifico

Chi non aveva mai sofferto di mal d’auto inizia a provare nausea e malessere a bordo di veicoli elettrici. Come mai? Il primo indiziato è insospettabile…

Nausea in auto elettrica: la spiegazione scientifica

Il primo colpevole è proprio ciò che i produttori pubblicizzano come un vantaggio: il silenzio. Per decenni, il nostro cervello si è abituato al ronzio del motore come sistema di allerta naturale. Quando il motore accelera, sappiamo che stiamo per essere spinti indietro. Quando diminuisce, ci prepariamo alla frenata.

Il mal d’auto è più frequente nei veicoli elettrici. Questo si spiega con la mancanza di esperienza, sia per il conducente che per i passeggeri , conferma William Emond, dottorando specializzato nel mal d’auto all’Università di Tecnologia di Belfort-Montbéliard. Nel silenzio, il cervello perde questi segnali di avvertimento.

I motori elettrici hanno una caratteristica che suona fantastica sulla carta: coppia massima istantanea. Si preme l’acceleratore e si parte come un razzo, senza la progressione graduale del motore a combustione. Per il cervello è una botta. È abituato a sentire il motore “preparare” l’accelerazione, a ricevere segnali progressivi. Con l’elettrico, è tutto o niente. Un cambiamento troppo brusco per i nostri sistemi di equilibrio.

Ecco il vero nemico nascosto: il sistema di recupero energia. Quando si toglie il piede dall’acceleratore in un’auto elettrica, non ci si limita a perdere velocità per inerzia. Il motore diventa generatore e “frena” per ricaricare la batteria. Questa decelerazione graduale ma costante confonde totalmente il cervello. Non è come un freno normale, non è come il rilascio dell’acceleratore in un’auto tradizionale. È qualcosa di nuovo, e il cervello non sa come interpretarlo.

Uno studio del 2024 ha confermato che livelli più alti di frenata rigenerativa possono indurre il mal d’auto.

Il conflitto neurale innescato dalle auto elettriche

Quando le forze di movimento stimate dal cervello differiscono da quelle effettivamente vissute, il cervello interpreta questa “discordanza neurale” come una situazione di conflitto , spiega Emond. Se questo conflitto persiste, può superare una soglia che scatena reazioni autonome del corpo, come nausea, vertigini, malessere generale.

Contrariamente a quello che si pensa, le auto elettriche non sono prive di vibrazioni. Hanno vibrazioni diverse, a frequenze che il nostro corpo non riconosce. Uno studio del 2024 ha trovato una correlazione diretta tra l’intensità del mal d’auto e le vibrazioni specifiche dei veicoli elettrici.

L’adattamento è possibile

Chi guida si adatta più velocemente. Ha il controllo, anticipa le manovre, il cervello può preparare il corpo a ciò che sta per succedere. I passeggeri, soprattutto quelli dietro, sono vittime passive di un’esperienza sensoriale che non riescono a prevedere.

La buona notizia? Il cervello umano è incredibilmente adattabile. Come gli astronauti si abituano alla microgravità, possiamo abituarci alle auto elettriche. Serve solo tempo ed esperienza. Quando scopriamo un nuovo ambiente di movimento, il cervello ha bisogno di tempo per adattarsi, perché non ha conoscenze pregresse di questo contesto , spiega Emond.

Le soluzioni del futuro

I costruttori stanno correndo ai ripari. Alcune soluzioni al vaglio: