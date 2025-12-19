Auto elettriche, basta numeri vaghi: la svolta sulle batterie

I siti di Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen saranno più chiari in merito alle caratteristiche delle batterie in dotazione alle auto elettriche commercializzate. Il merito è degli impegni assunti dalle quattro aziende, in seguito all’avvio dei procedimenti istruttori (ora conclusi) da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Più chiarezza sulle batterie delle auto elettriche

In particolare, a finire sotto la lente d’ingrandimento sono state le informazioni pubblicizzate in merito all’autonomia di percorrenza dei veicoli, alla perdita di capacità nel tempo e alle limitazioni della garanzia convenzionale. In altre parole, gli acquirenti non avrebbero avuto accesso a tutti i dettagli necessari per disporre di un quadro completo e per prendere una decisione pienamente consapevole.

Si tratta di impegni vincolanti, da rispettare entro un periodo massimo di 120 giorni, grazie ai quali le società modificheranno i loro siti web, indicando con precisione ad esempio quanta strada può coprire un veicolo con una sola ricarica, senza più limitarsi a riportare esclusivamente un valore teorico e approssimativo. Saranno inoltre pubblicati dati a proposito dei fattori che influenzano la durata, in maniera chiara, completa e in un’unica sezione dedicata .

A questo si aggiunge l’implementazione di uno strumento simulativo. Tornerà utile per valutare la reale autonomia a seconda della situazione e con differenti modalità di utilizzo. Per meglio capire di cosa si tratta è sufficiente pensare che guidare un’auto elettrica ogni giorno imbottigliati nel traffico di una grande città oppure sulle corsie di un’autostrada comporta consumi ben diversi.

Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen si impegnano inoltre a elencare i fattori che influenzano il degrado della batteria nel tempo e a pubblicare informazioni sul mantenimento della capacità ai fini della garanzia convenzionale, specificando eventuali limitazioni. Nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni, rimane ancora oggi la componente critica dei veicoli senza motore termico.

Per il Codacons serviva una sanzione