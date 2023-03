AutoCAD a prezzo scontato: ecco la soluzione giusta per aziende e professionisti

AutoCAD è uno dei software di riferimento in diversi settori e può contare su tantissime funzionalità in grado di soddisfare appieno l’utenza. Per aziende e professionisti impegnati nei settori della progettazione è fondamentale poter accedere ad AutoCAD con una licenza annuale o triennale a prezzo scontato. Le licenze d’uso di software come AutoCAD e AutoCAD LT presentano un costo rilevante ed è necessario sfruttare tutte le occasioni disponibili per ridurre le spese.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Autodesk è l’occasione molti utenti di AutoCAD attendevano da tempo: in questo momento, infatti, è disponibile uno sconto del 15% sul pacchetto da 3 licenze di AutoCAD, sia nella variante annuale che in quella triennale. C’è poi la possibilità di beneficiare di uno sconto del 20% sul pacchetto da 5 licenze di AutoCAD LT, anche in questo caso con la possibilità di scegliere tra la versione annuale e quella triennale.

I vantaggi delle offerte Autodesk per avere AutoCAD a prezzo scontato

Le offerte in corso su sito Autodesk sono l’occasione giusta per accedere ad AutoCAD e AutoCAD LT a prezzo scontato. Lo sconto applicato sull’acquisto è reale e garantisce un risparmio notevole che aumenta optando per la versione triennale. Da notare, inoltre, che Autodesk garantisce un servizio di supporto dedicato per i suoi clienti. C’è, inoltre, la possibilità di acquistare con finanziamento per pagamenti dilazionati ad alta convenienza.

Le offerte in corso sono:

15% di sconto sul pacchetto di 3 licenze AutoCAD con scelta tra abbonamento annuale o triennale

sul pacchetto di con scelta tra abbonamento annuale o triennale 20% di sconto sul pacchetto di 3 licenze AutoCAD LT con scelta tra abbonamento annuale o triennale

