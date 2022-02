AutoCad sconta tutti i suoi pacchetti del 20%

AutoCad è senza dubbio uno dei maggiori produttori di programmi pensati per la progettazione di qualsiasi genere: architettonica, meccanica, elettrica e molti altri. Proprio per questo motivo, molti professionisti tendono a preferire sempre i pacchetti offerti da Autodesk, ovvero l’azienda che sta alla base di tutto ciò. Per cercare di coinvolgere ulteriori utenti però, la stessa azienda ha ben pensato di offrire a chiunque uno sconto del 20% su tutti i pacchetti in catalogo, oltre che ad un ottimo periodo di prova gratuita di ben 30 giorni. Ma cerchiamo di capire nello specifico di cosa si tratta e quale tipologia di professionisti potrà giovare di tali sconti.

Tutti i pacchetti AutoCad in sconto del 20%: cosa possono offrire?

Come già ampiamente anticipato nell’introduzione, l’offerta di AutoCad è molto ampia e in grado di coprire qualunque settore della progettazione. Alcuni dei pacchetti in catalogo saranno disponibili anche con sconti ulteriormente alti e fino all’85%, ma tutti potranno comunque essere acquistati con una base di sconto del 20%, oltre che una prova gratuita di 30 giorni.

In particolare, i settori interessati saranno: architettura, meccanica, mappatura 3D, elettronica, MEP (ovvero (meccanica, elettrica e idraulica), design di impianti industriali in 3D, Raster design e altro ancora. Tutti i pacchetti includeranno strumenti utilizzabili offline su PC e Mac, online tramite le piattaforme Web dedicate e anche applicazioni sviluppare appositamente per l’utilizzo su dispositivi mobile Android e iOS, sia smartphone che tablet.

Ovviamente l’acquisto singolo degli strumenti scelti non includerà software aggiuntivi da installare, ma soltanto set di strumenti da aggiungere al programma di AutoCad, il quale disporrà già di per se di tantissimi tool professionali e utili. L’abbonamento al suddetto software dovrà infatti essere pagato separatamente.

Qualora si volesse prima di tutto istallare le versioni di prova dei set di strumenti sopra elencati, bisognerà eseguire il download del pacchetto preferito, facendo però attenzione che risulti essere compatibile con il proprio sistema operativo, in quanto alcuni di questi potranno essere utilizzati soltanto su PC Windows e non su macOS. Inoltre, prima di utilizzare gli strumenti, la stessa Autodesk consiglia di riavviare il computer dopo ogni installazione, così da permettere una migliore ottimizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.