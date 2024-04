Automatizza fatture e bonifici con Tot: aprilo ora!

Un conto corrente efficiente e pratico può farti risparmiare non poco tempo nell’attività di gestione della tua azienda, ed è quello per cui è stato pensato Tot: un conto corrente aziendale dotato di tutte le funzionalità necessarie per agevolare tutto quello che riguarda la finanza, i pagamenti e gli incassi, oltre che le fatture, i bonifici e altri documenti relativi. Ti permette di farlo tutto in un solo posto, con automazioni mirate a rendere più efficienti le attività.

Tot: il conto aziendale che rende più efficiente la tua azienda

Con Tot incassi e paghi con un clic: fornisce un conto IBAN tutto Italiano con cui effettui le principali operazioni, tra cui bonifici SEPA online per un massimo di 250.000€, pagamenti SDD per le finanze e le utenze, modelli F24, Entratel e Fisconline per deleghe l24 al commercialista, oltre che i pagamenti eseguiti con il circuito pagoPA per la pubblica amministrazione e pagamenti RiBa.

Il conto è abbinato a una carta di credito VISA Business internazionale per tutte le tue spese aziendali, sia in Italia che all’estero: puoi prelevare presso gli ATM di tutto il mondo, oltre che utilizzarla con i portafogli digitali di Google Pay ed Apple Pay, oltre che Amazon Pay e Klarna. È accettata ovunque e ti consente anche di noleggiare e prenotare alberghi. Il tutto in totale sicurezza, con un sistema di 3 livelli che ti protegge in tutti i tuoi acquisti: PIN virtuale, codice OTP e SMS riepilogo.

Utilizzi un sistema di fatturazione specifico? Nessun problema! Tot si adatta a tutto e ti consente di semplificare le attività di amministrazione e contabilità con qualsiasi software, grazie a un sistema standardizzato e unico che raggruppa tutti i dati con un sistema semplice, per avere tutto in un unico posto.

Con un clic crei in automatico bonifici SEPA già compilati, di cui puoi anche programmarne l’emissione, con aggiornamento automatico a pagamento effettuato. Inoltre, con il Cassetto Fiscale, importi in automatico fatture e corrispettivi: ciò ti permette di sincronizzare tutti i dati con l’Agenzia delle Entrate, senza il rischio di avere delle discrepanze. Trovi tutto e velocemente all’interno del tuo account, grazie a funzionalità di ricerca avanzate, ti basta inserire il filtro adatto per trovare subito quello che cerchi.

Con Tot non manca un’assistenza che contatti per qualsiasi richiesta, anche per consigli, tramite chat, email e anche tramite una community ufficiale!

Rendi tutto più veloce e diventa ora titolare in poco tempo!