Avast annuncia l'acquisizione di SecureKey

Con un annuncio pubblicato attraverso i profili social e sulle pagine del blog ufficiale, Avast annuncia di aver trovato un accordo per l’acquisizione di SecureKey Technologies. Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul tavolo per giungere con successo alla stretta di mano.

Fondata nel 2008 e con sede a Ontario, in Canada, la società è specializzata nella fornitura di servizi legati al concetto di identità digitale destinati in primis al settore enterprise. Alcune delle soluzioni proposte trovano il loro ambito di applicazione nel territorio di banche, telco e agenzie governative. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole del Greg Wolfond, CEO di SecureKey Technologies.

La visione di SecureKey è sempre stata quella di rivoluzionare il modo in cui i clienti e le organizzazioni approcciano l’identità e condividono le informazioni personali nell’era del digitale. Lavorando a stretto contatto con governi, istituzioni finanziarie e business, abbiamo maturato una comprovata esperienza in fatto di network affidabili, per offrire le funzionalità digitali sicure che gli utenti meritano. Unendo le forze a quelle di Avast, potremo innovare ulteriormente e più rapidamente, grazie alla nostra tecnologia, collaborando per realizzare un futuro più affidabile per tutti gli utenti di Internet.

We aim to change the balance of trust on the internet in favor of the individual, and digital identity is the critical enabler for many digital services. To that end, we're happy to announce that @SecureKey is now a part of Avast! https://t.co/DL4ORztj6e — Avast (@Avast) March 24, 2022

Attualmente, ogni anno oltre 200 milioni di transazioni che chiamano in causa l’identità digitale sono gestite in tutto il mondo mediante una delle soluzioni proposte da SecureKey. Non fatichiamo a immaginare come tra gli obiettivi ci possa essere anche quello di scalare la loro portata. Chiudiamo con il commento di Charles Walton, General Manager and SVP Identity di Avast.

La maturità della suite di SecureKey e il solido storico operativo in Canada al servizio di finanza e clienti governativi posizionano Avast per un’espansione geografica. Nel momento in cui la comunità europea sta investendo nelle infrastrutture per l’identità digitale nel settore pubblico-privato, riteniamo di essere nella posizione di provider per servizi digitali affidabili rivolti a persone, business e governi. Il successo, per noi, si manifesta dove l’identità digitale diventa semplice, mette al centro l’utente ed è portatile, abilitando un’esperienza più affidabile e più integrata, con benefici sia per gli utenti sia per le aziende.

