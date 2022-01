Avast: come lavora l'antivirus per trovare malware non ancora scoperti?

I sistemi per individuare malware non ancora scoperti sono un espediente che hanno alcuni antivirus per giocare d'anticipo, bloccando sul nascere alcune minacce.

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e lo studio del comportamento dei più comuni virus, ha consentito ai ricercatori di individuare alcune tracce che permettono di agire sul malware anche se questo non è ancora noto.

I criminali informatici lavorano creando nuove strategie per nascondere i file malevoli, utilizzando quello che in gergo viene definito come TTP (ovvero tattiche, tecniche e procedure). Se riescono a inventare nuove TTP è probabile che riescano nel loro intento.

Antivirus avanzati, si concentrano proprio sull'individuazione del modus operandi degli hacker per contrastarli efficacemente. Avere a disposizione uno strumento di questo tipo dunque è essenziale.

Tenendo conto dello sconto del 50% di Avast Antivirus, ad oggi, rappresenta una delle migliori scelte per qualunque tipo di utente.

Come scovare malware non ancora scoperti? Intelligenza artificiale e un team di specialisti

Le tecniche usate da Avast per scovare virus e hacker sono in gran parte segrete ma, una di queste, viene generalmente definita come analisi delle minacce comportamentali.

A livello puramente pratico, i ricercatori Avast lavorano per rilevare comportamenti anomali di processi, connessioni di rete e file eseguibili. Analizzando le risorse impiegate da una determinata app o file confrontando le stesse con i consumi abituali, Avast AI Research Lab riesce ad individuare comportamenti anomali.

Con l'aiuto di un'adeguata intelligenza artificiale dunque, l'antivirus viene attivato, anche se non è ancora stato individuato realmente un virus.

Avast d'altro canto, è un nome ben noto del settore. Proprio per l'attenzione con cui l'azienda si adegua alle minacce online, è conosciuto come uno dei software più efficaci a livello mondiale.

A rendere ancora più interessante l'antivirus vi è lo sconto a cui lo stesso è attualmente soggetto. Per festeggiare il nuovo anno infatti, Avast Antivirus è disponibile con il 50% di sconto. Di fatto, è possibile ottenere il prezioso software per appena 59,99 euro invece del prezzo originario, pari a 119,99 euro.