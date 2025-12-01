Avast ha la soluzione per la sicurezza online: 70% di sconto su tutto

Avast avvicina i prodotti per la cybersecurity online a un numero di persone sempre maggiore. Il merito è dell’ultima offerta sui prodotti Premium Security e Ultimate, entrambi in sconto del 70%, due pacchetti studiati appositamente per offrire un elevato grado di sicurezza durante la navigazione in Internet.

Con la promozione in corso, i prodotti Avast sono disponibili al prezzo più basso di tutto il 2025:

21,90 euro per un anno, l’equivalente di 1,82 euro al mese, per il piano Premium Security

31,50 euro per un anno, l’equivalente di 2,62 euro al mese per il piano Ultimate

Dopo il primo anno, il piano Premium Security si rinnova a 72,99 euro l’anno, mentre il piano Ultimate a 104,99 euro l’anno. La promo, lo ricordiamo, è valida sulla licenza annuale per 1 dispositivo, con la possibilità di sfruttare lo sconto anche scegliendo la licenza valida per dieci dispositivi.

In più, tutti i piani di cybersecurity di Avast godono della garanzia di rimborso di trenta giorni a partire dalla data di acquisto: nell’eventualità, quindi, che il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile chiedere il rimborso completo entro e non oltre un mese dall’acquisto.

Premium Security e Ultimate hanno in comune il nuovo Assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, grazie al quale è possibile verificare offerte e messaggi fraudolenti nel giro di pochi istanti. Inoltre, entrambi i pacchetti di cybersecurity online inviano avvisi tempestivi sui messaggi di posta elettronica potenzialmente sospetti che si ricevono via e-mail, prima ancora di aprirli.

Il piano Ultimate, rispetto a Premium Security, aggiunge inoltre tre strumenti proprietari di Avast, vale a dire SecureLine VPN (servizio di rete privata virtuale), Cleanup Premium (pulizia e ottimizzazione delle performance del computer), e AntiTrack (protezione dell’identità online tramite il blocco del tracciamento dei dati sul web).

La promozione in corso di Avast termina tra pochi giorni.