Avast ha la soluzione per la sicurezza online: 70% di sconto su tutto

Avast avvicina i prodotti per la cybersecurity online a un numero di persone sempre maggiore. Il merito è dell’ultima offerta sui prodotti Premium Security e Ultimate, entrambi in sconto del 70%, due pacchetti studiati appositamente per offrire un elevato grado di sicurezza durante la navigazione in Internet.
Con la promozione in corso, i prodotti Avast sono disponibili al prezzo più basso di tutto il 2025:
- 21,90 euro per un anno, l’equivalente di 1,82 euro al mese, per il piano Premium Security
- 31,50 euro per un anno, l’equivalente di 2,62 euro al mese per il piano Ultimate
Dopo il primo anno, il piano Premium Security si rinnova a 72,99 euro l’anno, mentre il piano Ultimate a 104,99 euro l’anno. La promo, lo ricordiamo, è valida sulla licenza annuale per 1 dispositivo, con la possibilità di sfruttare lo sconto anche scegliendo la licenza valida per dieci dispositivi.
In più, tutti i piani di cybersecurity di Avast godono della garanzia di rimborso di trenta giorni a partire dalla data di acquisto: nell’eventualità, quindi, che il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile chiedere il rimborso completo entro e non oltre un mese dall’acquisto.
Premium Security e Ultimate hanno in comune il nuovo Assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, grazie al quale è possibile verificare offerte e messaggi fraudolenti nel giro di pochi istanti. Inoltre, entrambi i pacchetti di cybersecurity online inviano avvisi tempestivi sui messaggi di posta elettronica potenzialmente sospetti che si ricevono via e-mail, prima ancora di aprirli.
Il piano Ultimate, rispetto a Premium Security, aggiunge inoltre tre strumenti proprietari di Avast, vale a dire SecureLine VPN (servizio di rete privata virtuale), Cleanup Premium (pulizia e ottimizzazione delle performance del computer), e AntiTrack (protezione dell’identità online tramite il blocco del tracciamento dei dati sul web).
La promozione in corso di Avast termina tra pochi giorni.