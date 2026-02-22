Avast: i prodotti per la sicurezza online sono in sconto del 60%

I prodotti per la cybersecurity di Avast, Premium Security e Ultimate, beneficiano di uno sconto del 60%, con prezzi a partire da 29,20 euro per il primo anno, l’equivalente di 2,43 euro al mese. Al termine dei primi dodici mesi, i piani si rinnovano da 72,99 euro all’anno.

Avast Premium Security e Avast Ultimate si rivolgono agli utenti che desiderano aumentare il livello di privacy e sicurezza online quando sono connessi alla rete Internet. Tra i loro compiti, infatti, si annoverano il blocco di virus e malware, la protezione dagli attacchi ransomware e la difesa contro i siti di phishing.

I vantaggi dei prodotti Avast

L’adesione a Premium Security o Ultimate di Avast consente di beneficiare di diversi vantaggi. Tra questi si annoverano il blocco delle chiamate e dei messaggi fraudolenti, gli avvisi sulle e-mail sospette, una protezione antivirus pluripremiata e il controllo automatico di offerte ingannevoli attraverso il nuovo assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale.

Con Ultimate i vantaggi si estendono alla privacy online, all’ottimizzazione delle performance dei propri dispositivi e al blocco del tracciamento dei dati personali. Questo lo si deve a tre strumenti aggiuntivi non presenti nel piano Premium Security, ossia Avast SecureLine VPN, Avast Cleanup Premium e Avast AntiTrack.

Ricapitoliamo ora i prezzi scontati dei piani di cybersecurity di Avast nell’ambito dell’ultima promozione:

Avast Premium Security: 29,20 euro per il primo anno invece di 72,99 euro, si rinnova in automatico a 72,99 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi

per il primo anno invece di 72,99 euro, si rinnova in automatico a 72,99 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi Avast Ultimate: 41,99 euro per il primo anno invece di 104,99 euro, si rinnova in automatico a 104,99 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi

I prezzi qui sopra si riferiscono alla licenza annuale per 1 PC Windows, volendo però è possibile scegliere di estendere la licenza fino a un massimo di dieci dispositivi.