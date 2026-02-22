 Avast: i prodotti per la sicurezza online sono in sconto del 60%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Avast: i prodotti per la sicurezza online sono in sconto del 60%

L'attuale sconto del 60% vale sulla licenza annuale dei piani per la cybersecurity Premium Security e Ultimate.
Avast: i prodotti per la sicurezza online sono in sconto del 60%
Sicurezza Antivirus
L'attuale sconto del 60% vale sulla licenza annuale dei piani per la cybersecurity Premium Security e Ultimate.

I prodotti per la cybersecurity di Avast, Premium Security e Ultimate, beneficiano di uno sconto del 60%, con prezzi a partire da 29,20 euro per il primo anno, l’equivalente di 2,43 euro al mese. Al termine dei primi dodici mesi, i piani si rinnovano da 72,99 euro all’anno.

Avast Premium Security e Avast Ultimate si rivolgono agli utenti che desiderano aumentare il livello di privacy e sicurezza online quando sono connessi alla rete Internet. Tra i loro compiti, infatti, si annoverano il blocco di virus e malware, la protezione dagli attacchi ransomware e la difesa contro i siti di phishing.

Pagina offerta Avast

Le funzionalità di Avast Cleanup Premium per ottimizzare le prestazioni del PC

I vantaggi dei prodotti Avast

L’adesione a Premium Security o Ultimate di Avast consente di beneficiare di diversi vantaggi. Tra questi si annoverano il blocco delle chiamate e dei messaggi fraudolenti, gli avvisi sulle e-mail sospette, una protezione antivirus pluripremiata e il controllo automatico di offerte ingannevoli attraverso il nuovo assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale.

Con Ultimate i vantaggi si estendono alla privacy online, all’ottimizzazione delle performance dei propri dispositivi e al blocco del tracciamento dei dati personali. Questo lo si deve a tre strumenti aggiuntivi non presenti nel piano Premium Security, ossia Avast SecureLine VPN, Avast Cleanup Premium e Avast AntiTrack.

Ricapitoliamo ora i prezzi scontati dei piani di cybersecurity di Avast nell’ambito dell’ultima promozione:

  • Avast Premium Security: 29,20 euro per il primo anno invece di 72,99 euro, si rinnova in automatico a 72,99 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi
  • Avast Ultimate: 41,99 euro per il primo anno invece di 104,99 euro, si rinnova in automatico a 104,99 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi

I prezzi qui sopra si riferiscono alla licenza annuale per 1 PC Windows, volendo però è possibile scegliere di estendere la licenza fino a un massimo di dieci dispositivi.

Pagina offerta Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Offerte AVG 2026: sicurezza online con sconti fino al 60%

Offerte AVG 2026: sicurezza online con sconti fino al 60%
1 anno di TotalAV Antivirus a soli 19€ anziché 99€

1 anno di TotalAV Antivirus a soli 19€ anziché 99€
Antivirus per 1 anno al prezzo di due pizze su Amazon

Antivirus per 1 anno al prezzo di due pizze su Amazon
Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno

Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno
Offerte AVG 2026: sicurezza online con sconti fino al 60%

Offerte AVG 2026: sicurezza online con sconti fino al 60%
1 anno di TotalAV Antivirus a soli 19€ anziché 99€

1 anno di TotalAV Antivirus a soli 19€ anziché 99€
Antivirus per 1 anno al prezzo di due pizze su Amazon

Antivirus per 1 anno al prezzo di due pizze su Amazon
Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno

Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno
Federico Pisanu
Pubblicato il
22 feb 2026
Link copiato negli appunti