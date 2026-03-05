Avast in promozione: fino al 60% di sconto sui pacchetti antivirus

Nel mese di marzo Avast propone una promozione interessante sui suoi strumenti dedicati alla sicurezza digitale. I pacchetti Premium Security e Ultimate sono disponibili con uno sconto del 60%, con prezzi che partono da 29,20 euro per la licenza annuale.

Gli utenti possono scegliere se proteggere un solo dispositivo oppure estendere la copertura fino a dieci device con lo stesso abbonamento. Le soluzioni sono compatibili con Windows, macOS, Android e iOS. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei piani Avast.

Prezzi scontati e funzionalità dei pacchetti Avast

Le offerte attuali prevedono le seguenti tariffe per il primo anno:

Licenza per 1 dispositivo

Premium Security : 29,20 euro per il primo anno (circa 2,43 euro al mese) invece di 72,99 euro; rinnovo a 72,99 euro;

: 29,20 euro per il primo anno (circa 2,43 euro al mese) invece di 72,99 euro; rinnovo a 72,99 euro; Ultimate: 41,99 euro per il primo anno (circa 3,50 euro al mese) invece di 104,99 euro; rinnovo a 104,99 euro.

Licenza per 10 dispositivi

Premium Security : 37,60 euro per il primo anno (circa 3,13 euro al mese) invece di 93,99 euro; rinnovo a 93,99 euro;

: 37,60 euro per il primo anno (circa 3,13 euro al mese) invece di 93,99 euro; rinnovo a 93,99 euro; Ultimate: 51,99 euro per il primo anno (circa 4,33 euro al mese) invece di 129,99 euro; rinnovo a 129,99 euro.

Entrambe le soluzioni includono una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni dall’acquisto, che consente di ottenere il rimborso completo se il servizio non risponde alle aspettative.

I pacchetti Premium Security e Ultimate condividono diverse funzioni di protezione: difesa da virus e malware, blocco dei siti di phishing e delle pagine fraudolente, protezione contro ransomware, controllo della sicurezza delle reti Wi-Fi e prevenzione degli accessi remoti non autorizzati. È inoltre presente l’assistente Avast dedicato all’individuazione delle truffe online.

Il piano Ultimate aggiunge ulteriori strumenti proprietari: SecureLine VPN, per una navigazione più privata e sicura; Cleanup Premium, che aiuta a migliorare le prestazioni del computer eliminando file inutili; e AntiTrack, progettato per ridurre il tracciamento e rafforzare la tutela dell’identità digitale durante la navigazione.

Per maggiori informazioni e per procedere all’acquisto basta andare sul sito di Avast.