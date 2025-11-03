Avast offre il 70% di sconto sui prodotti per la sicurezza online Premium Security e Ultimate

A proposito di offerte nell’ambito della cybesecurity, segnaliamo il 70% di sconto offerto da Avast sui prodotti Premium Security e Ultimate, progettati per aumentare il livello di sicurezza e privacy online dei suoi utenti. L’offerta è valida sulla licenza annuale utilizzabile su un computer Windows, con prezzi a partire da 21,90 euro per dodici mesi (corrispondono a 1,82 euro al mese). Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova a 72,99 euro l’anno.

Premium Security e Ultimate sono i due migliori prodotti di Avast per contrastare in maniera efficace le truffe online sempre più sofisticate. Entrambi i pacchetti assicurano il blocco di virus e malware, la protezione dagli attacchi ransomware e dai siti di phishing, oltre alla verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi e al blocco degli attacchi con accesso da remoto.

Protezione basata anche sull’intelligenza artificiale

Uno dei fiori all’occhiello dei prodotti per la sicurezza online Premium Security e Ultimate è il nuovo assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, in grado di inviare avvisi tempestivi sulle e-mail potenzialmente sospette, prima ancora di selezionarle per leggere il loro contenuto. L’AI interviene anche nella protezione avanzata contro le principali minacce informatiche, in cui rientrano gli attacchi hacker contro computer e webcam.

In un periodo di acquisti come questo, Premium Security e Ultimate si rivelano inoltre due prodotti indispensabili per effettuare spese, operazioni bancarie e pagamenti online in totale sicurezza. Entrambi i prodotti analizzano infatti i siti web per verificare la loro autenticità, permettendo agli utenti di evitare quelli fake realizzati appositamente per impossessarsi in maniera illegale dei dati personali.

Infine, con Ultimate ci si assicura una protezione extra grazie ai prodotti SecureLine VPN e AntiTrack, rispettivamente servizio VPN di Avast e strumento proprietario in grado di proteggere la propria identità online. Sempre il prodotto Ultimate include poi Cleanup Premium, tool progettato appositamente per la pulizia e l’ottimizzazione del PC.