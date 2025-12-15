 Avast rende la sicurezza online accessibile a tutto per questo Natale
I piani per la cybesecurity Premium e Ultimate sono in sconto del 70%, con prezzi a partire da 21,90 euro per un anno.
Ancora oggi tante persone in Italia sono riluttanti all’idea di acquistare un prodotto di cybersecurity per navigare sul web senza pensieri. Il motivo? Per risparmiare. Il problema, però, è che per cercare di risparmiare il costo di un caffè al mese ci si espone a rischi tali da dover saldare un conto salatissimo non appena si ha la sfortuna di cadere nella trappola di un hacker. Ecco perché offerte come quelle di Avast possono aiutare a compiere quel passo tanto intelligente quanto necessario: in questi giorni che precedono il Natale è possibile risparmiare fino al 70% sui prodotti Premium Security e Ultimate, le due migliori soluzioni per contrastare virus, malware, attacchi di phishing e ransomware.

avast premium security sconto 70 per cento

Premium Security e Ultimate in sconto fino al 70%

L’ultima offerta di Avast consente di acquistare la licenza annuale valida per 1 dispositivo dei prodotti Premium Security e Ultimate con uno sconto del 70%. Per una maggiore chiarezza, ecco un breve riepilogo della promozione in corso:

  • Premium Security: 21,90 euro per il primo anno (equivalente a 1,82 euro al mese), poi 72,99 euro l’anno
  • Ultimate: 31,50 euro per il primo anno (equivalente di 2,62 euro al mese), poi 104,99 euro l’anno

Entrambi i prodotti beneficiano di una garanzia di rimborso di 30 giorni, di conseguenza è possibile richiedere la restituzione dell’intero importo speso entro 1 mese dall’acquisto qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali. E sempre a proposito di licenze, quella in offerta copre 1 PC Windows, volendo però è disponibile in offerta anche la licenza da 10 dispositivi che offre una protezione completa per PC, Mac, smartphone e tablet Android, oltre che iPhone e iPad.

Con Premium Security e Ultimate ci si garantisce una protezione avanzata dalle principali minacce informatiche, su tutte gli attacchi phishing e ransomware. Maggiori dettagli al riguardo sono consultabili alla pagina dedicata all’offerta di Avast.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Ti potrebbe interessare

