Avast: sconti per feste del 50% fino al 3 gennaio

Avast, uno dei più utilizzati ed efficienti Antivirus in circolazione, ha lanciato una promozione straordinaria: proteggi computer, telefoni e tablet da virus e malware e tuteli la tua privacy con uno sconto extra del 50%! Per tutto il periodo delle festività natalizie.

Grazie a questa offerta, ottieni i più avanzati strumenti di Avast in un unico pacchetto che include i migliori prodotti per la protezione, la privacy e le prestazioni.

Vediamo nel dettaglio gli sconti di Avast del 50% entro il 3 gennaio!

Avast sconto 50% entro il 3 gennaio

Proteggi fino a 10 dispositivi con il 50% di sconto, praticamente 59,99 €/anno anziché 119,99€.

Puoi anche scegliere soluzioni singole, come proteggere un singolo PC sottoscrivendo un abbonamento a 49,99 €/anno anziché 99,99€. O un singolo Mac allo stesso prezzo.

Sceglierai quindi una protezione avanzata per tutti i tuoi dispositivi, a un prezzo imbattibile. Ottieni una sofisticata protezione anti-malware, potenti strumenti di sicurezza e numerose funzionalità per i tuoi dati, i tuoi dispositivi e la tua vita digitale.

Inoltre, beneficerai dei seguenti vantaggi:

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Opzioni Singolo dispositivo o Multi-dispositivo

Disponibile per PC, Mac, dispositivi Android e iPhone/iPa

Ecco cosa otterrai in base al piano scelto:

Blocca virus e malware

Assicura la protezione dal ransomware

Verifica la sicurezza delle reti Wi-Fi

Evita i siti Web falsi e non sicuri

Proteggiti dai siti di phishing

SecureLine VPN: sicurezza e privacy online

Cleanup Premium: pulizia e ottimizzazione del PC

AntiTrack: protezione dell'identità online

Per ciascuna opzione di sconto, potrai proteggere fino a 10 dispositivi all'anno con un abbonamento di 59.99 euro anziché 89.99 euro. O scegliere di proteggere un singolo dispositivo al costo di 44.99 euro anziché 69.99 euro.

Come ottenere sconto di Avast

Gli sconti Avast sono semplici da richiedere: basta acquistare il prodotto desiderato quando viene offerto a un prezzo promozionale. Solitamente, le offerte durano qualche settimana. Alcuni sconti tuttavia hanno una validità molto limitata, per cui bisogna approfittarne in fretta prima che scadano.

In alcuni casi, è possibile ottenere uno sconto tramite un codice, anziché nell'ambito di un'offerta stagionale. In questi casi è sufficiente copiare e incollare il codice nel campo Codice coupon sconto al momento del pagamento.

Quindi, va ribadito che non serve per forza un codice coupon per ottenere uno sconto. Ciò avviene solo se esplicitamente richiesto dalla campagna in corso. In tal caso sarà fornito direttamente. In caso contrario, non è necessario un codice coupon per approfittare delle offerte o degli sconti di Avast in quanto durano per un determinato lasso di tempo.