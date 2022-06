Avast SecureLine VPN: 50% sullo sconto sul piano triennale

La rete propone una serie impressionante di vantaggi e di opportunità ma, allo stesso tempo, ha due grandi limiti, ovvero sicurezza e privacy.

Sotto questi punti di vista, chiunque navighi online è sotto costante rischio da parte di hacker, ma anche sotto lo sguardo indiscreto di agenzie pubblicitarie ed enti governativi. Si tratta di problemi molto sentiti che, per fortuna, hanno una soluzione piuttosto semplice.

Le Virtual Private Network infatti, offrono protezione sotto entrambi i punti di vista, rendendo la navigazione sulla rete anonima e sicura. Questo, ovviamente, a patto di utilizzare un servizio adeguato e capace di offrire performance all’altezza della situazione.

Con Avast SecureLine VPN, è possibile ottenere uno degli strumenti più interessanti all’interno di questa nicchia di mercato.

Prova GRATIS Avast SecureLine VPN per 7 giorni

Con Avast SecureLine VPN sicurezza e privacy a un prezzo a dir poco contenuto

Avast, nota azienda impegnata nel settore degli antivirus, ha deciso di entrare in questo settore forte di una grande esperienza nell’ambito della sicurezza informatica. Il risultato è un sistema in grado di proteggere la privacy dagli occhi di chiunque, andando a risultare essenziale soprattutto quando si viene in contatto con reti Wi-Fi pubbliche.

Grazie ai tanti server sparsi per tutto il mondo Avast SecureLine VPN risulta alquanto veloce: dall’Australia all’Italia, dagli Stati Uniti fino al Giappone. Tutto ciò ha conseguenze positive quando si tratta di scaricare file torrent oppure di visionare contenuti in streaming.

Si tratta dunque di una soluzione ideale anche su piattaforme mobile, come smartphone Android o iPhone, ma anche da integrare in Android TV oltre a computer Windows. Il tutto senza rinunciare a una crittografia di livello bancario di sicurezza elevatissima.

E i costi? Grazie allo sconto del 50% sul piano triennale, Avast SecureLine VPN è disponibile per appena 3,75 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.