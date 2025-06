Avast Ultimate: antivirus e VPN senza limiti a 3,25 €/mese

Avast è la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza durante l’utilizzo di Internet. Il sistema antivirus e antimalware, infatti, può rilevare e bloccare le minacce informatiche, garantendo una navigazione sicura. Ad arricchire il servizio proposto è la SecureLine VPN che permette agli utenti Avast di poter contare su una connessione VPN, con la protezione della crittografia, nessun tracciamento e la possibilità di aggirare blocchi geografici online.

Per sfruttare tutta la suite di protezione è possibile puntare su Avast Ultimate. Con la promozione in corso, infatti, c’è oggi lo sconto del 50% sul costo dell’abbonamento. In questo modo è possibile attivare il piano annuale per 10 dispositivi (tra smartphone, tablet e computer Windows e Mac) con un prezzo ridotto di 52,50 euro (IVA compresa e senza alcun obbligo di rinnovo). Di fatto, il servizio costa 3,25 euro al mese. Ci sono anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

L’offerta è attivabile tramite il sito Avast, qui di sotto.

Perché scegliere Avast Ultimate

Avast Ultimate è una suite di protezione che include tutto quello che serve per ottenere una protezione completa di smartphone, tablet e computer. Il servizio in questione, infatti, permette di sfruttare:

il sistema che rileva e blocca virus e malware

la protezione contro i ransomware e i tentativi di phishing

contro i e i tentativi di il tool per la verifica della sicurezza della rete Wi-Fi

della sicurezza della la SecureLine VPN

lo strumento Cleanup Premium che ottimizza il funzionamento del PC

che ottimizza il funzionamento del PC il sistema AntiTrack per proteggere la propria identità online

Si tratta di una suite completa che garantisce una protezione contro il software malevolo e contro il tracciamento della propria attività online, aggiungendo servizi extra che possono migliorare l’esperienza d’uso.

Tutti gli strumenti inclusi in Avast Ultimate sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea. Il costo è di 38,99 euro per un anno (IVA inclusa) ed equivale, quindi, a una spesa di 3,25 euro al mese. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Non ci sono vincoli di rinnovo.