Avast Ultimate ti offre per privacy e sicurezza: sconti fino al 35%

Avast Ultimate è un pacchetto completo che include tutto quello che ti serve per la sicurezza del tuo dispositivo e la tua privacy online. Incluso nel prezzo trovi non solo una potente protezione antivirus, ma anche una VPN e un sistema anti-tracciamento che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro online.

Oggi puoi approfittare dell’offerta che ti permette di avere il pacchetto annuale con il 35% di sconto: questa soluzione è l’ideale per proteggere fino a 10 dispositivi. In alternativa, è attivo lo sconto del 33% sul piano di abbonamento per un dispositivo.

Cosa include Avast Ultimate

All’interno di Avast Ultimate trovi, per cominciare, Avast Premium Security, un antivirus pluripremiato che offre una protezione completa.

Protegge il tuo dispositivo da virus, malware, ransomware e altre minacce online. Inoltre, aumenta la sicurezza durante la navigazione, le operazioni bancarie e gli acquisti online.

L’antivirus lavora in combinazione con una potente VPN che include una crittografia avanzata con cui puoi navigare in modo sicuro anche su reti Wi-Fi non protette o pubbliche. Nascondi la tua posizione e la tua identità online per proteggere i tuoi dati personali da occhi indiscreti.

Un dispositivo lento e affollato è una fonte di frustrazione. Avast Cleanup Premium è progettato per eliminare i dati inutili e i file spazzatura che intasano il tuo dispositivo. Libera spazio di archiviazione prezioso e migliora le prestazioni del tuo PC o dispositivo mobile per un’esperienza più fluida.

Con la sempre crescente quantità di tracciamento online, proteggere la tua identità è essenziale. Avast AntiTrack, anch’esso incluso, maschera la tua identità online in un clic. Blocca i tracker nascosti e proteggi la tua privacy mentre navighi su Internet.

Con Avast Ultimate, ottieni accesso a tutte queste fantastiche funzionalità in un unico pacchetto completo. E con lo sconto del 35%, è il momento perfetto per investire nella tua sicurezza online.

Non lasciare che la tua privacy sia a rischio. Clicca ora per acquistare Avast Ultimate a soli 79,99 euro all’anno e proteggere fino a 10 dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.