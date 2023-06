Avatar 2: guardalo su Disney+ e scopri come ottenere 2 mesi gratis

Avatar 2 è disponibile in esclusiva streaming solo su Disney+. Cosa stai aspettando? Se non vedi l’ora di vederlo attiva subito un abbonamento. Forse non lo sai, ma sottoscrivendo il Piano Annuale hai diritto a 2 mesi gratis in regalo. In pratica ottieni accesso ai contenuti per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Niente male vero? Ma non è solo questo il vantaggio.

Infatti, questa è una delle piattaforme più esclusive sul mercato. Molti dei suoi contenuti sono accessibili solo dal suo ricco catalogo. Disney+ è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, hai anche la possibilità di vedere tantissimi show e contenuti live oltre che on demand. Tra questi ricordiamo Italia’s Got Talent.

Goditi tutti i film firmati Marvel. Guarda tutta la Saga di Star Wars e le ultimissime uscite. Goditi i migliori film Disney tra cui l’ultimo uscito su Peter Pan. E ora, da qualche giorno, è anche disponibile Avatar 2, anche conosciuto come “Avatar: La via dell’acqua“. Grazie al Parental Control gestisci i contenuti disponibili per i più piccoli e tu ti godi le migliori serie TV di Star.

Avatar 2: una trama avvincente, solo su Disney+

Attiva subito Disney e guarda Avatar 2. La sua trama avvincente ha emozionato la critica e ha appassionato ancora di più i suoi fan. Segui tutte le vicissitudini della famiglia Sully. Entra nel mondo di Pandora grazie a un film costruito alla perfezione. James Cameron ha davvero realizzato un titolo incredibile che merita di essere visto.

Devi sapere che se ti trovi all’estero il tuo intrattenimento preferito ti segue. Infatti, con Disney+ puoi vedere in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Avrai accesso con la possibilità di selezionare la tua lingua e goderti così tantissimi contenuti che solitamente sono molto simili da un Paese all’altro.

Invece, se la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio, dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Trovandoti nell’Unione Europea devi sapere che hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Nondimeno, diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.