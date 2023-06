Avatar 2 è il terzo film per incassi nella storia: battuto solo da questi due

Avatar 2, il sequel del film di fantascienza diretto da James Cameron nel 2009, ha raggiunto un traguardo storico al botteghino mondiale: con un incasso di oltre 2.3 miliardi di dollari, è diventato il terzo film più redditizio di tutti i tempi, superando Titanic, sempre di Cameron, che si era fermato a 2.26 miliardi.

Il film, uscito nelle sale italiane il 14 dicembre 2022 e disponibile adesso in streaming su Disney+, ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, confermando la capacità del regista canadese di creare mondi fantastici e avvincenti storie d’amore.

Avatar 2, intitolato in originale Avatar: The Way of Water, riprende le vicende di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), i protagonisti del primo film che ora sono diventati genitori di tre figli: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuktirey (Trinity Jo-Li Bliss).

La famiglia vive in armonia con la natura sul pianeta Pandora, ma deve affrontare una nuova minaccia: il ritorno del colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang), il cattivo del primo film che era stato apparentemente ucciso da Neytiri. Quaritch ha infatti sopravvissuto grazie a una tecnologia avanzata e ora vuole vendicarsi dei Na’vi, la razza aliena a cui appartengono Jake e Neytiri.

Per sfuggire alla sua furia, i protagonisti devono lasciare la loro casa nella foresta e cercare rifugio in un’altra regione di Pandora: il mare. Qui incontrano nuove creature marine e nuovi clan di Na’vi, tra cui quello dei Metkayina, guidato dal saggio Tonowari (Cliff Curtis). Tra i membri di questa tribù c’è anche Ronal (Kate Winslet), una libera subacquea che aiuterà Jake e Neytiri nella loro lotta per la sopravvivenza.

Avatar 2 La Via dell’Acqua: i segreti del suo successo

Il film è stato girato in gran parte in Nuova Zelanda, dove Cameron ha costruito dei giganteschi set sottomarini per ricreare l’ambiente acquatico di Pandora. Il regista ha anche utilizzato delle innovative tecniche di motion capture per catturare le espressioni e i movimenti degli attori anche sott’acqua.

Il risultato è uno spettacolo visivo mozzafiato, che ha impressionato sia i fan che i critici. Il film ha infatti ricevuto ottime recensioni, che hanno lodato la trama avvincente, i personaggi carismatici, le tematiche ambientaliste e il messaggio di speranza che trasmette.

Avatar 2 ha anche dimostrato di avere un grande appeal internazionale, riuscendo a conquistare i mercati più importanti del mondo. Il film ha infatti incassato oltre 574 milioni di dollari in Nord America e più di 1.35 miliardi nel resto del mondo. Tra i paesi dove ha avuto più successo ci sono la Cina (217 milioni), la Francia (123 milioni), la Germania (108 milioni) e la Corea del Sud (93.6 milioni).

Con questi numeri, Avatar 2 si è piazzato al terzo posto nella classifica dei film con maggiori incassi nella storia del cinema, superando Titanic e avvicinandosi ad Avengers: Endgame (2.79 miliardi) e il primo Avatar che detiene il record assoluto con quasi 3 miliardi.

Avatar 2 è solo il primo di una serie di quattro sequel previsti da Cameron: se i prossimi film riusciranno a ripetere questo successo, il regista potrebbe confermarsi come il re del botteghino. Nel frattempo, puoi goderti tutta la saga in streaming su Disney Plus.

