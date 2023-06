Avatar 2 è ORA disponibile su Disney+: per te 2 mesi GRATIS

Buone notizie per tutti i fan di Avatar. Infatti, da oggi è disponibile su Disney+ Avatar 2: La via dell’acqua. Un film attesissimo da molti utenti che non vedevano l’ora di poterselo gustare ovunque in streaming. Abbonati subito e ricevi 2 mesi gratis in regalo. Sì, hai capito proprio bene. Scegliendo il Piano Annuale ottieni un accesso a tutti i contenuti per 12 mesi al prezzo di 10 mesi.

Si tratta di un film Sci-Fi con tanta azione e avventura. Ogni singola scena appare come un’opera d’arte meravigliosa. Un cast d’eccezione sotto la guida del famoso regista James Cameron ti sta aspettando. Tra gli attori, infatti, troviamo: Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Edie Falco, Jamie Flatters, Michelle Yeoh, Britain Dalton, Jack Champion, Bailey Bass, Stephen Lang, Joel David Moore, Trinity Jo-Li Bliss, Jemaine Clement, Matt Gerald, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, CCH Pounder, Keston John, Brendan Cowell, Chloe Coleman.

Avatar 2: la sinossi ufficiale

Avatar 2: La via dell’acqua lo trovi su Disney+ in streaming on demand. Abbonati subito con 2 mesi gratis. Anche questa volta, come nel primo film, le aspettative sono alte e tutte ripagate durante la visione di questo titolo. Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale e non perdere l’occasione di guardarlo come e quando vuoi su Disney+:

“Avatar: The Way of Water” raggiunge nuove vette ed esplora profondità sconosciute mentre James Cameron torna nel mondo di Pandora in questa avventura d’azione ricca di emozioni. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, “Avatar: The Way of Water” racconta la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le prodezze che fanno per mantenere l’un l’altro al sicuro, le battaglie che combattono per sopravvivere e le tragedie che sopportano. Tutto questo sullo sfondo mozzafiato di Pandora, dove il pubblico viene presentato alle nuove culture Na’vi e a una gamma di creature marine esotiche che popolano i maestosi oceani. Candidato a numerosi premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, il titolo diretto da James Cameron è diventato il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi al botteghino e ha stabilito un nuovo punto di riferimento per gli effetti visivi.

Disney+: tanti vantaggi, una sola piattaforma

Come funziona l’accesso alla piattaforma quando sei in viaggio e ti trovi all’estero? Tranquillo, il tuo intrattenimento preferito ti segue. Infatti, con Disney+ puoi vedere in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano.

Invece, se la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio, proprio come Avatar 2, dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Trovandoti nell’Unione Europea devi sapere che hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Nondimeno, diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.