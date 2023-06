Avatar 2 in streaming: come guardare il film più atteso dell'anno

Sicuramente Avatar 2: La via dell’acqua è il film più atteso dell’anno. Un mix tra azione, avventura, forti emozioni e sentimenti ti avvolgerà tenendoti incollato davanti allo schermo. Come puoi vederlo in streaming direttamente a casa tua e ovunque tu sia? Semplice, iscriviti subito a Disney . Con l’abbonamento annuale hai anche due mesi gratis in regalo.

In pochi minuti attivi la tua iscrizione e ottieni l’accesso alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Registra le tue credenziali e installa l’app ufficiale di Disney+ su tutti i tuoi dispositivi, compresi smart TV, telefoni e tablet. Immergiti nel fantastico mondo creato da James Cameron con il sequel della saga Sci-Fi più amata degli ultimi anni.

Avatar 2 è un’esclusiva Disney+ che è anche la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Oltre a ciò ci sono anche tantissimi show super interessanti e a breve approderà Italia’s Got Talent, con tantissime novità in un format storico, ma allo stesso tempo molto innovativo.

Avatar 2: guardalo in streaming anche dall’estero

Questo è il periodo in cui molti decidono di anticipare le vacanze estive per farsi qualche giorno di relax. Se questo è il tuo caso non preoccuparti, con Disney ti abboni in Italia e accedi ai tuoi contenuti anche dall’estero. Avatar 2 e molti altri contenuti esclusivi sono disponibili in streaming nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Dovrai solo selezionare la lingua italiana prima della visione.

Invece, se la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio, dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Trovandoti nell’Unione Europea devi sapere che hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Nondimeno, diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.