Avatar: La Via dell'Acqua su Disney+, l'uscita in streaming

Premiato agli Oscar con quattro candidature e una statuetta, Avatar: La Via dell’Acqua sta per arrivare in streaming su Disney Plus. Ad annunciarlo è la stessa piattaforma. La data di uscita da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 7 giugno 2023.

Avatar: La Via dell’Acqua in streaming: quando esce?

Il nuovo colossal diretto da James Cameron, sempre ambientato su Pandora, racconta ciò che avviene in seguito all’unione tra Jake e Neytiri al termine del primo film. Senza rivelare troppo per non rovinare la sorpresa, riportiamo di seguito una breve sinossi e il trailer ufficiale pubblicato nei mesi scorsi all’arrivo nelle sale.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua narra la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), le avversità che affrontano, ciò che fanno per proteggersi a vicenda, le battaglie che combattono per restare in vita e le tragedie che patiscono.

La durata è importante: 3 ore e 15 minuti. Il rating assegnato è 16+. L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha assegnato alla pellicola un voto medio pari al 76% da parte della critica e al 92% per quanto riguarda il pubblico.

Ricordiamo che, scegliendo di sottoscrivere un abbonamento annuale a Disney+ si ottengono dodici mesi di streaming al prezzo di dieci, di fatto risparmiando l’equivalente di due mensilità. In attesa di Avatar: La Via dell’Acqua, sulla piattaforma è già possibile vedere contenuti come la serie The Muppets Mayhem Band e la seconda stagione di Star Wars: Visions.

