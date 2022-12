Avatar, guardalo in streaming: l'origine della saga

Il secondo capitolo della saga, La Via dell’Acqua, è appena arrivato al cinema: quale occasione migliore per riguardare il primo Avatar in streaming, così da arrivare pronti in sala? Il film, un colossal firmato da James Cameron e capace di definire un nuovo standard nell’ambito della filmografia fantascientifica, è disponibile in esclusiva su Disney .

Guarda il primo Avatar in streaming

La storia è ambientata sul pianeta Pandora, nel 2154. Lì, sono stati sviluppati degli avatar, creature ibride tra terrestri e Na’vi, una specie originaria del pianeta, che possono essere controllate dall’essere umano che ha donato il DNA per comporle. Proponiamo di seguito il trailer, giusto per rinfrescare la memoria.

Più avanti arriverà in streaming su Disney anche Avatar 2 ovvero il nuovo capitolo La Via dell’Acqua. Quando? Al momento non è ufficiale, ma indicativamente dopo 60-70 giorni dall’uscita nelle sale statunitensi ovvero intorno alla metà di febbraio.

Scegliendo di sottoscrivere l’ abbonamento annuale a Disney è possibile risparmiare l’equivalente di quasi due mensilità.

