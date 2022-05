AVG antivirus: 33% di sconto sui piani a pagamento

AVG è una delle poche aziende capaci di offrire il proprio software antivirus sia in piani gratuiti che a pagamento. Ovviamente però, qualora si volesse essere certi di possedere il massimo della protezione disponibile su tutti i dispositivi in possesso, sarà obbligatorio sceglierne uno tra quelli premium. In particolare, al momento, sia l’opzione AVG Internet Security che quella AVG Ultimate, possono essere attivate con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino per il primo anno di utilizzo. A seconda del piano scelto, si otterranno ovviamente opzioni diverse. Ma andiamo nello specifico e cerchiamo di capire quale effettivamente sarà il livello di protezione offerto da ogni piano.

Gli antivirus AVG Internet Security e AVG Ultimate in sconto del 33%

I piani in abbonamento del software antivirus AVG sono essenzialmente due: AVG Internet Security e AVG Ultimate. Entrambi possono contare su opzioni di sicurezza avanzate, ma ovviamente, il secondo dei due offrirà più caratteristiche, oltre che al supporto con più dispostivi in contemporanea. In ogni caso, entrambi potranno essere acquistati con il 33% di sconto, valido però solo per il primo anno di utilizzo. Allo scadere dei 12 mesi previsti, lo stesso piano potrà essere rinnovato al prezzo di listino originale.

Partiamo quindi con l’analisi del piano più economico, ovvero AVG Internet Security. Il suo prezzo originale è di 89,99 euro, ma grazie allo sconto, potrà essere attivato a soli 59,99 euro. Inoltre, l’opzione proposta, potrà essere richiesta per un utilizzo su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, oppure su un solo computer (al prezzo scontato di 34,99 euro per il primo anno), indipendentemente dal sistema operativo (Windows o macOS). Le funzioni incluse saranno: blocco di virus e malware, programma di protezione dai ransomware, sicurezza delle reti Wi-Fi, riconoscimento dei siti Web falsi e poco sicuri e protezione dai siti di phishing.

Il piano più completo, ovvero AVG Ultimate, potrà invece essere attivato al prezzo di 79,99 euro per il primo anno di utilizzo e soltanto sulla versione che comprende l’utilizzo su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea. In particolare, i Device compatibili saranno tutti quelli dotati di software Windows, macOS, Android e iOS. Oltre a tutte le funzioni presenti anche nel piano più economico, la versione Ultimate potrà contare su: l’ottimizzazione delle prestazioni e spazio di archiviazione con il software AVG TuneUp e anche su una VPN Premium completa per la navigazione Internet privata.

