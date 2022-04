AVG Antivirus Internet Security a soli 59,99 euro

Quando si parla di AVG Antivirus, si fa riferimento a uno dei punti di riferimento dell’intero settore.

AVG Technologies, l’azienda che si occupa di questo potente strumento, è sulla scenda dall’ormai lontano 1991 e ha seguito, passo passo, l’evoluzione delle minacce informatiche.

Si tratta di antivirus noti per essere in egual misura efficaci per uso personale, anche nel contesto di utenti con poca dimestichezza nell’ambito informatico, sia per i più esperti del settore.

Non solo: a contribuire alla fama di AVG è anche una versione gratuita che, seppur limitata rispetto al prodotto completo, permette di prendere confidenza con uno dei migliori antivirus sul mercato.

AVG Antivirus Security è uno strumento frutto di una lunga esperienza nel settore della sicurezza informatica

Se l’antivirus gratuito offerto da AVG offre già una buona protezione da virus, malware e ransomware, AVG Internet Security è uno strumento che va ben oltre a ciò.

Tra le funzioni premium offerte, spicca per esempio la verifica la sicurezza delle reti Wi-Fi. Questa è una soluzione utile per qualunque tipo di utente nonché indispensabile per chi si collega spesso a Wi-Fi pubblici. In questi contesti infatti, il rischio di attacco informatico è piuttosto elevato.

Un sistema di prevenzione invece, permette di evitare i siti Web falsi e non sicuri: ciò contribuisce a priori alla sicurezza dei dispositivi, evitando il contatto con aree della rete potenzialmente pericolose.

A queste funzioni si aggiunge poi la protezione dai siti di phishing. Questo tipo di attacco, molto raffinato e pericoloso, ha mietuto migliaia e migliaia di vittime negli scorsi mesi. Dunque, avere a disposizione tale soluzione, permette di navigare senza stress e ansie.

AVG Internet Security è uno strumento completo, capace con un singolo account di proteggere fino a 10 dispositivi. La sua flessibilità permette all’utente di adattare lo stesso a qualunque piattaforma: da Windows a macOS, senza dimenticare il settore mobile (Android e iOS).

Come se non bastasse, AVG Internet Security è disponibile in questi giorni con uno sconto del 33% sull’abbonamento annuale. Ciò significa che, invece di pagare 89,99 euro, è possibile acquistare tutto il pacchetto per appena 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.