AVG Antivirus: risparmi il 35% o il 36% ottenendo una protezione elevata

AVG Antivirus è un’ottima soluzione anti-malware perché offre funzionalità uniche e protegge persino dai ransomware.

Scelta sicura per tutti, non avrà alcun impatto negativo sul sistema, anzi. Ciò perché l’antivirus è uno strumento molto efficace per individuare i virus esistenti e impedire a nuove minacce di entrare in un dispositivo.

Esiste una versione gratuita di AVG, ma offre soltanto protezione dai malware. Invece, per ottenere una protezione molto più ampia, ci sono due versioni a pagamento, attualmente dal prezzo scontato.

La prima è AVG Internet Security, scontata in questo momento rispettivamente del 41% e del 36%. Può essere provato gratuitamente per 30 giorni.

La seconda è AVG Ultimate, con un risparmio sul costo del 35%. È la versione più completa di tutte.

Per acquistare una delle due versioni, basta cliccare qui e poi su “Acquista ora”.

AVG Antivirus: perché acquistarlo?

La criminalità informatica è un problema ancora molto diffuso. Per questo motivo, urge avere sul proprio dispositivo AVG Antivirus, che garantisce una risposta in tempo reale.

Grazie all’utilizzo di un’IA molto avanzata, le funzionalità sono veramente eccellenti, poiché l’apprendimento automatico riesce a scovare e a conoscere subito nuove minacce.

Inoltre, con la protezione in tempo reale, non è necessario eseguire la scansione di tutti i file aperti o scaricati.

A pagamento si potrà ottenere un firewall potenziato, che monitora tutte le connessioni sia in uscita che in entrata. Può anche funzionare in modalità separata nel caso in cui si utilizzano delle reti Wi-Fi pubbliche.

Per quanto riguarda la protezione da malware, i livelli sono diversi, andando a bloccare i programmi sospetti tramite una scansione molto approfondita.

Per i ransomware, una tipologia di malware che riesce a crittografare i file per finalità di “ricatto”, i firewall di AVG sono davvero molto avanzati.

Infine, è presente la protezione dal phishing, che prende di mira gli utenti soprattutto via email. L’antivirus lo individua e, siccome si tratta di allegati, lo blocca.

Inoltre, usa un rilevamento basato sull’IA dei siti di phishing, un’altra tipologia di attacco hacker.

