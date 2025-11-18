AVG dimezza i costi per la sicurezza online: 60% di sconto sui prodotti di cybersecurity

Da AVG i prodotti per la cybersecurity Internet Security e Ultimate sono in sconto del 60%. L’offerta in corso è valida sulla licenza annuale di entrambi i pacchetti e prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Inoltre, sia AVG Internet Security che AVG Ultimate possono essere utilizzati su PC Windows, Mac e dispositivi Android (oltre che su iPhone, ma solo con il prodotto Ultimate).

L’accesso alla sicurezza online costa dunque la metà in casa AVG, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese per un anno. I due pacchetti in offerta aumentano in modo esponenziale la sicurezza e la privacy sul web per i clienti privati e per le aziende, preservando le performance dei dispositivi in uso.

Hacker in fuorigioco

AVG Internet Security protegge i suoi utenti dalle truffe online, mettendo in fuorigioco hacker e cybercriminali. Il suo fiore all’occhiello è la tecnologia proattiva che si basa sull’intelligenza artificiale, pronta a intervenire in qualsiasi momento per bloccare virus e malware.

La prima linea di difesa, ad ogni modo, è rappresentata dal pluripremiato antivirus, in grado di rilevare all’istante l’eventuale presenza di virus, spyware, ransomware e altri tipi di malware. Ciò impedisce ai cybercriminali di reindirizzare le ignare vittime a siti web fraudolenti, col solo scopo di sottrarre informazioni sensibili quali password e dati delle carte di pagamento.

Un altro strumento integrato in Internet Security è il firewall avanzato di AVG, il quale ha il compito di inviare avvisi immediati qualora venga rilevato un comportamento sospetto del software all’interno del computer. In questo modo gli hacker vengono tenuti alla larga dai file più importanti conservati nella memoria interna del PC.

I prodotti per la cybersecurity di AVG svolgono un ruolo fondamentale anche nella protezione dagli attacchi di phishing. Il merito è della funzionalità Protezione email, capace di bloccare gli allegati ritenuti pericolosi.