AVG Internet Security Business Edition: compra 3 anni, paghi 2!

Se siete alla ricerca di un antivirus di alta qualità per la vostra azienda, ecco un prodotto che potrebbe fare al caso vostro. Si parla di AVG Internet Security Business Edition, versione potenziata dell’antivirus AVG – attualmente in offerta – pensata proprio per aziende di ogni dimensione. Anche nel caso della Business Edition c’è una promozione attiva: compra tre anni a 82,51 Euro e uno di essi è gratis!

AVG Internet Security Business Edition: i dettagli del software

Il pacchetto di servizi di sicurezza firmato AVG si occupa della protezione in tempo reale da virus, ransomware e anche minacce diffuse tramite e-mail. Si parla quindi di una copertura avanzata anche per spam, phishing e molto altro ancora. Rispetto all’antivirus base Business Edition, la versione AVG Internet Security prevede anche la protezione delle password salvate nei browser Chrome e Firefox con un livello aggiuntivo di sicurezza. In aggiunta, si trova la protezione per il servizio Exchange tramite scansione e controllo approfondito di e-mail con allegati o collegamenti esterni sospetti.

Non manca poi la funzionalità Turbo Scan per scansionare rapidamente il PC ed evitare file già riconosciuti dal sistema come sicuri. C’è anche la Modalità Silenziosa per rimuovere notifiche durante lavoro o gioco. Infine, troviamo il blocco della webcam dall’utilizzo da app non attendibili senza che l’utente ne sia al corrente.

Il prezzo? Come detto inizialmente, la copertura di un dispositivo per tre anni costa 82,51 Euro anziché 116,21 Euro, dato che uno dei tre anni sarà incluso gratuitamente nel carrello. La medesima promozione vale anche nel caso in cui si desideri acquistare l’abbonamento per più dispositivi. In tal caso, sarà sufficiente moltiplicare la detta cifra da pagare per il numero di device, dato che non sono previste promozioni aggiuntive. Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di credito, di debito, PayPal e bonifico bancario. Si nota, infine, che i prezzi citati sono IVA esclusa.