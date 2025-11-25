AVG Internet Security e AVG Ultimate in sconto del 60%: sicurezza online per tutti

Il marchio AVG offre il 60% di sconto su Internet Security e Ultimate, i due prodotti per la cybersicurezza più completi del marchio. L’offerta in corso è la migliore di tutto l’anno e rende la sicurezza e privacy online alla portata di tutti.

Ecco un breve riepilogo dei nuovi prezzi scontati di AVG Internet Security e AVG Ultimate:

3,13 euro al mese per un anno , equivalente a 37,60 euro in 12 mesi (piano Internet Security )

, equivalente a 37,60 euro in 12 mesi (piano ) 4,33 euro al mese per un anno, equivalente a 51,99 euro in 12 mesi (piano Ultimate)

Al termine del primo anno Internet Security si rinnova a 93,99 euro l’anno, la soluzione Ultimate invece a 129,99 euro l’anno. La promozione include inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati, da esercitare entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La licenza in sconto del 60% di entrambi i prodotti prevede inoltre la possibilità di utilizzare il software di cybersecurity firmato AVG su dieci dispositivi in contemporanea. A questo proposito occorre sottolineare anche la compatibilità con le principali piattaforme oggi in uso: PC Windows, Mac e Android (con Ultimate si guadagna anche la compatibilità con iOS).

Una protezione da Black Friday

Il titolo qui sopra non si riferisce soltanto al prezzo scontato, ma anche alla protezione avanzata contro le truffe online, in aumento esponenziale proprio in questo periodo. AVG Internet Security e Ultimate garantiscono a ciascun utente una navigazione web più sicura, bloccando l’accesso ai siti web fraudolenti, una delle minacce più significative quando si effettuano acquisti online a ripetizione come nelle settimane che precedono le festività di fine anno.

Nel novero di strumenti proprietari anti-truffe, gli utenti AVG possono fare affidamento su LinkScanner, software che esamina i link presenti in un determinato sito al fine di rilevare eventuali elementi sospetti. Infine, un tool complementare è Protezione email, che blocca gli allegati e-mail pericolosi così da evitare un attacco di phishing.