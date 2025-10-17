 AVG Internet Security in offerta: protezione totale a soli 3€ al mese
Proteggi fino a 10 dispositivi con AVG Internet Security scontato del 60% per il primo anno: scopri tutte le funzionalità di sicurezza.
AVG sconta il suo antivirus completo: AVG Internet Security. L’occasione perfetta per chi cerca una protezione avanzata e completa a un costo davvero vantaggioso. Oggi puoi abbonarti a soli 3,13 euro al mese, equivalenti a 37,60 euro per il primo anno (invece di 93,99 euro). Uno sconto del 60% per la licenza che protegge fino a 10 dispositivi e garanzia di rimborso entro 30 giorni inclusa.

Acquista ora AVG con il 60% di sconto

Protezione intelligente con intelligenza artificiale

La tecnologia proattiva di AVG Internet Security si basa su intelligenza artificiale per individuare e neutralizzare in tempo reale virus, malware e ransomware. Un sistema che garantisce una difesa costante contro minacce emergenti e già note, rendendo al tempo stesso il PC più resistente agli attacchi futuri. Inclusa anche una funzione di rilevamento comportamentale, che segnala ogni attività sospetta dei software.

AVG non è solo un antivirus. Puoi bloccare siti fraudolenti, e-mail sospette e tentativi di phishing. Il software impedisce ai truffatori di reindirizzarti verso siti falsi e protegge le password e i dati di pagamento. Grazie al firewall potenziato, i tuoi file personali restano al sicuro; inoltre, la protezione ransomware garantisce che le tue foto e i tuoi documenti non possano essere bloccati o eliminati da nessuno.

Scopri tutti i vantaggi dell’offerta AVG

Il software include una suite di strumenti per la protezione web: al suo interno troviamo LinkScanner e Wi-Fi Guard, due tool che analizzano link e reti wireless per segnalare potenziali rischi. C’è poi la funzione Protezione email, che blocca gli allegati pericolosi e i messaggi ingannevoli, oltre al Toolbar Remover che rimuove estensioni e barre del browser indesiderate. Infine, AVG ti avvisa nel caso in cui una delle tue e-mail risultasse compromessa in una fuga dati.

Grazie a questa promozione, puoi abbonarti ad AVG Internet Security a soli 37,60 euro per il primo anno, pari a 3,13 euro al mese, invece del prezzo standard di 93,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ott 2025

Antivirus e VPN: prezzo super con l'imperdibile offerta di Avast (-70%)

Antivirus e VPN: prezzo super con l'imperdibile offerta di Avast (-70%)
Un antivirus completo al prezzo più basso: TotalAV è scontato di ben 80€

Un antivirus completo al prezzo più basso: TotalAV è scontato di ben 80€
Mai più carte di credito clonate: una soluzione semplice contro il phishing

Mai più carte di credito clonate: una soluzione semplice contro il phishing
Ccleaner è il tool giusto per velocizzare il tuo PC: ora costa meno di 30€

Ccleaner è il tool giusto per velocizzare il tuo PC: ora costa meno di 30€
