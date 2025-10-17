AVG Internet Security in offerta: protezione totale a soli 3€ al mese

AVG sconta il suo antivirus completo: AVG Internet Security. L’occasione perfetta per chi cerca una protezione avanzata e completa a un costo davvero vantaggioso. Oggi puoi abbonarti a soli 3,13 euro al mese, equivalenti a 37,60 euro per il primo anno (invece di 93,99 euro). Uno sconto del 60% per la licenza che protegge fino a 10 dispositivi e garanzia di rimborso entro 30 giorni inclusa.

Protezione intelligente con intelligenza artificiale

La tecnologia proattiva di AVG Internet Security si basa su intelligenza artificiale per individuare e neutralizzare in tempo reale virus, malware e ransomware. Un sistema che garantisce una difesa costante contro minacce emergenti e già note, rendendo al tempo stesso il PC più resistente agli attacchi futuri. Inclusa anche una funzione di rilevamento comportamentale, che segnala ogni attività sospetta dei software.

AVG non è solo un antivirus. Puoi bloccare siti fraudolenti, e-mail sospette e tentativi di phishing. Il software impedisce ai truffatori di reindirizzarti verso siti falsi e protegge le password e i dati di pagamento. Grazie al firewall potenziato, i tuoi file personali restano al sicuro; inoltre, la protezione ransomware garantisce che le tue foto e i tuoi documenti non possano essere bloccati o eliminati da nessuno.

Il software include una suite di strumenti per la protezione web: al suo interno troviamo LinkScanner e Wi-Fi Guard, due tool che analizzano link e reti wireless per segnalare potenziali rischi. C’è poi la funzione Protezione email, che blocca gli allegati pericolosi e i messaggi ingannevoli, oltre al Toolbar Remover che rimuove estensioni e barre del browser indesiderate. Infine, AVG ti avvisa nel caso in cui una delle tue e-mail risultasse compromessa in una fuga dati.

Grazie a questa promozione, puoi abbonarti ad AVG Internet Security a soli 37,60 euro per il primo anno, pari a 3,13 euro al mese, invece del prezzo standard di 93,99 euro.