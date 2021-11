AVG Internet Security in sconto: proteggi il PC a 34,99 Euro l'anno

AVG Internet Security torna nuovamente disponibile in sconto per il piano annuale, anche multi-dispositivo. Si tratta di uno degli antivirus più sicuri e performanti sul mercato. Se siete interessati, abbiamo pure provato e recensito AVG per capire i vantaggi della versione a pagamento rispetto a quella gratuita. Se volete acquistarla, dunque, cogliete l’attimo: ora è proposto a 34,99 Euro all’anno, il 36% in meno.

AVG Internet Security: cosa offre questo antivirus?

Come altri antivirus, anche il prodotto firmato AVG promette una protezione in tempo reale da qualsiasi tipo di minaccia o comportamento sospetto del sistema. In caso di attività insolite da parte di software nel PC, AVG Internet Security invia avvisi pop-up all’utente per bloccare subito il processo in atto o rimuovere il file nocivo. Per quanto riguarda i ransomware, offensiva ormai divenuta un trend tra i cybercriminali, non mancano funzionalità avanzate per scovarli e prevenire la loro attivazione.

In aggiunta, troviamo funzionalità come Turbo Scan per effettuare una scansione rapida del PC senza analizzare nuovamente file già riconosciuti come affidabili. O ancora, la Modalità Silenziosa per evitare notifiche e avvisi mentre si lavora. Per la connessione online troviamo Wi-Fi Guard, Toolbar Remover, LinkScanner per esaminare i link ed evitare di cliccarli in caso di elementi sospetti e il blocco di allegati e-mail pericolosi. Pensate, non manca anche la protezione webcam per evitare che app non attendibili accedano al feed attivandola a insaputa dell’utente.

AVG Internet Security è compatibile con Windows, MacOS, smartphone Android, iOS e iPadOS, per una protezione a 360 gradi su qualsiasi dispositivo. Il prezzo base è pari a 34,99 Euro all’anno anziché 54,99 Euro per l’utilizzo su un solo PC Windows o macOS. Per la protezione di massimo 10 dispositivi (anche mobile), invece, è necessario accedere al piano da 59,99 Euro all’anno anziché 89,99 Euro. Si tratta di una promozione valida solo per il primo pagamento.