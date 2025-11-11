AVG sconta del 60% i prodotti per la protezione avanzata contro i siti fraudolenti

I prodotti AVG Internet Security e Ultimate sono ora in sconto del 60%, grazie all’ultima promozione disponibile sul sito ufficiale. L’offerta è valida sulla licenza annuale, utilizzabile su dieci dispositivi in contemporanea, e consente di attivare i due pacchetti per la cybersecurity rispettivamente a 3,13 euro e 4,33 euro per dodici mesi.

Al termine del primo anno, il prodotto Internet Security si rinnova a 93,99 euro l’anno, mentre AVG Ultimate al prezzo di 129,99 euro l’anno. Entrambi i pacchetti assicurano una protezione avanzata da virus, malware e attacchi di phishing, bloccando l’accesso a siti web fraudolenti. Con Ultimate si ottengono poi strumenti aggiuntivi quali AVG TuneUp, per ottimizzare le prestazioni e lo spazio di archiviazione, AVG Secure VPN, al fine di navigare in Internet in modo privato, e AVG AntiTrack, che impedisce agli inserzionisti di effettuare il tracciamento dei dati personali.

Attacchi di phishing rispediti al mittente con Protezione email

Una delle principali funzionalità di Internet Security e Ultimate è Protezione email, strumento in grado di bloccare gli allegati e-mail ritenuti pericolosi per scongiurare il rischio di attacchi phishing. Nello specifico, gli utenti AVG ricevono una notifica immediata quando il software antivirus rileva attività insolite, riconducibili nella maggior parte dei casi alla presenza di malware nel dispositivo.

Un ulteriore strumento degno di rilievo è LinkScanner, software proprietario di AVG che rileva in automatico malware e virus garantendo una protezione completa da entrambe le minacce informatiche. In questo modo, LinkScanner permette di evitare siti web pericolosi grazie a un’attenta analisi dei collegamenti web.

Segnaliamo infine Wi-Fi Guard, un altro tool che invia un avviso tempestivo se l’utente si connette a una rete Wi-Fi non sicura. Con Wi-Fi Guard è possibile individuare anche eventuali ransomware, virus, spyware e altre minacce online. Maggiori informazioni al collegamento che segue, dove è disponibile una descrizione completa di ciascun prodotto.