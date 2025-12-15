 AVG Ultimate: il pacchetto 4-in-1 in maxi sconto del 60%
Con AVG Ultimate puoi avere tutto in un solo pacchetto: antivirus, VPN, un programma per pulire il PC e persino l'anti-tracciamento.
AVG Ultimate è il pacchetto di sicurezza completo che puoi regalarti per Natale. Questa soluzione 4-in-1 include antivirus, VPN, degli strumenti per pulire il PC e renderlo più veloce e persino un sistema anti-tracciamento per salvaguardare la tua privacy su internet. Grazie allo sconto puoi risparmiare il 60% sul piano annuale.

AVG Ultimate è pronto a difendere i tuoi dispositivi letteralmente da tutto. Oltre all’eccellente lavoro dell’antivirus, che ti protegge da malware e altri file infetti e malevoli su internet, è presente appunto anche una VPN con crittografia a 256 bit di livello militare per darti anonimato e sicurezza ovunque ti trovi.

A questo si unisce il TuneUp integrato, con cui velocizzare il sistema, eliminare file inutili, liberare spazio di archiviazione, prolungare la durata della batteria e mantenere aggiornati i programmi essenziali. Infine, con AVG AntiTrack impedisci agli inserzionisti di tracciare le tue attività online, grazie alla creazione di una fingerprint falsa che protegge interessi, abitudini e cronologia degli acquisti.

La suite è estendibile fino a 10 dispositivi contemporaneamente tra PC, smartphone e tablet e sono inoltre presenti altri strumenti avanzati che scoprirai in prima persona. Te ne citiamo qualcuno: StartUp Optimizer, che accelera i tempi di avvio eliminando software inutili; Protezione dei pagamenti, per transazioni online sicure e criptate; Protezione dati sensibili, per rendere inaccessibili i tuoi file più preziosi; Manutenzione automatica, che ottimizza i dispositivi senza interruzioni; Risparmio sugli acquisti online, sfruttando server remoti per ottenere offerte migliori e molto altro ancora.

Non un semplice antivirus, dunque, ma AVG Ultimate è un ecosistema completo per protezione, ottimizzazione e privacy. Ottienilo adesso con il 60% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 dic 2025
