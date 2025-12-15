AVG Ultimate: il pacchetto 4-in-1 in maxi sconto del 60%

AVG Ultimate è il pacchetto di sicurezza completo che puoi regalarti per Natale. Questa soluzione 4-in-1 include antivirus, VPN, degli strumenti per pulire il PC e renderlo più veloce e persino un sistema anti-tracciamento per salvaguardare la tua privacy su internet. Grazie allo sconto puoi risparmiare il 60% sul piano annuale.

AVG Ultimate è pronto a difendere i tuoi dispositivi letteralmente da tutto. Oltre all’eccellente lavoro dell’antivirus, che ti protegge da malware e altri file infetti e malevoli su internet, è presente appunto anche una VPN con crittografia a 256 bit di livello militare per darti anonimato e sicurezza ovunque ti trovi.

A questo si unisce il TuneUp integrato, con cui velocizzare il sistema, eliminare file inutili, liberare spazio di archiviazione, prolungare la durata della batteria e mantenere aggiornati i programmi essenziali. Infine, con AVG AntiTrack impedisci agli inserzionisti di tracciare le tue attività online, grazie alla creazione di una fingerprint falsa che protegge interessi, abitudini e cronologia degli acquisti.

La suite è estendibile fino a 10 dispositivi contemporaneamente tra PC, smartphone e tablet e sono inoltre presenti altri strumenti avanzati che scoprirai in prima persona. Te ne citiamo qualcuno: StartUp Optimizer, che accelera i tempi di avvio eliminando software inutili; Protezione dei pagamenti, per transazioni online sicure e criptate; Protezione dati sensibili, per rendere inaccessibili i tuoi file più preziosi; Manutenzione automatica, che ottimizza i dispositivi senza interruzioni; Risparmio sugli acquisti online, sfruttando server remoti per ottenere offerte migliori e molto altro ancora.

Non un semplice antivirus, dunque, ma AVG Ultimate è un ecosistema completo per protezione, ottimizzazione e privacy. Ottienilo adesso con il 60% di sconto.