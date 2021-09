AVG Ultimate: sconto 50% per antivirus e VPN

Continua la promozione “Back to School” della software house di Praga per AVG Ultimate, una suite di sicurezza completa con antivirus, VPN e tool di ottimizzazione PC. Gli utenti possono ancora sottoscrivere l'abbonamento (valido per 10 dispositivi), sfruttando lo sconto del 50% per il primo anno. Non è indicata la scadenza dell'offerta, ma probabilmente durerà ancora pochi giorni (quindi occorre procedere velocemente all'acquisto).

AVG Ultimate: solo 59,99 euro per un anno

I software che compongono AVG Ultimate sono tre: Internet Security, Secure VPN e TuneUp. Internet Security, disponibile per Windows, macOS, Android e iOS, offre protezione totale contro vari tipi di minacce, anche quelle sconosciute, grazie all'intelligenza artificiale. Può rilevare attività sospette, bloccare l'accesso a siti pericolosi, impedire il download di file infetti e individuare tentativi di phishing, analizzando gli allegati alle email.

Il software avvisa l'utente in caso di connessione WiFi non sicura, monitora il traffico di rete tramite firewall, impedisce l'accesso alla webcam e protegge i dati sensibili, come quelli usati per i pagamenti online. La Secure VPN consente invece di navigare in assoluto anonimato, grazie ai server che nascondono il vero indirizzo IP e alla crittografia AES a 256 bit.

Il tool TuneUp permette infine di velocizzare il dispositivo, disinstallando le applicazioni non necessarie e rimuovendo il bloatware. È possibile inoltre aggiornare automaticamente i software installati.

AVG Ultimate supporta fino a 10 dispositivi. L'abbonamento per il primo anno può essere sottoscritto a 59,99 euro, invece di 119,99 euro (sconto 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni.