AVIRA INTERNET SECURITY e AVIRA PRIME in offerta con il 40% di sconto

Avira è un marchio ben noto per chiunque possieda un computer e tenga alla propria sicurezza informatica.

Si tratta di un’azienda tedesca, fondata nell’ormai lontano 1986 e che, dal momento della sua nascita, non ha mai smesso di lavorare per offrire agli utenti le migliori soluzioni possibili per contrastare virus e minacce simili.

Ad oggi, a distanza di tanti anni, questo brand è ancora uno dei più noti del settore, anche grazie ai potenti strumenti che propone sul mercato della sicurezza digitale.

In questo contesto ricco di sfaccettature, AVIRA INTERNET SECURITY e AVIRA PRIME, rappresentano l’evoluzione odierna dei più classici antivirus, fornendo una serie di utility capaci di rendere la navigazione online prima di ogni qualsivoglia preoccupazione.

AVIRA INTERNET SECURITY e AVIRA PRIME: due strumenti per rendere più sicura la rete

Di quali strumenti stiamo parlando? AVIRA INTERNET SECURITY risulta un software capace di contrastare virus e altre tipologie di attacchi informatici, il tutto attraverso un sistema di blocco delle minacce in tempo reale e riparazione dei file danneggiati.

Grazie all’esperienza di Avira nel settore, lo strumento è dotato anche di una tecnologia che permette di proteggere non solo la navigazione sul web, ma anche acquisti e operazioni bancarie.

Il blocco di annunci pubblicitari fastidiosi, così come la protezione della rete domestica e della privacy, sono altri vantaggi da non sottovalutare. A queste funzioni si aggiunge un pratico password manager, in grado di generare e gestire le parole d’accesso in sicurezza, oltre a un software per l’aggiornamento automatico dei driver.

Come da prassi per un’azienda di questo spessore, non manca una forma di supporto premium, che permette di ricevere assistenza in tempo record grazie a tecnici specializzati.

E AVIRA PRIME? Con questa formula avanzata, oltre ai precedenti vantaggi, è possibile ottenere anche:

un software per la pulizia del PC ;

; l’ anonimizzazione della navigazione ;

; la possibilità di utilizzare le funzionalità anche su dispositivi mobili ;

; le funzionalità disponibili su 5 diversi dispositivi attraverso un singolo account.

Grazie ai recenti sconti, è bene tenere conto che entrambi i pacchetti sono soggetti al 40% di sconto. Nel caso di AVIRA INTERNET SECURITY, si passa dai 35,95 euro all’anno del prezzo di listino ai 21,95 euro attuali per un anno di sottoscrizione.

Chi opta per AVIRA PRIME invece, con la stessa percentuale, è possibile scendere da 79,95 ad appena 47,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.