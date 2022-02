Avira Internet Security in offerta a soli 26,95 euro

Avira Internet Security è una delle soluzioni per la sicurezza informatica più diffuse su piattaforme Windows. Come mai questa suite è in grado di spiccare rispetto ai tanti altri antivirus sul mercato?

Le minacce della rete, al giorno d’oggi, sono molto più evolute rispetto al passato. Non si parla più di semplici virus capaci di bloccare un computer, ma di ransomware e sistemi di phishing che vanno a minacciare in maniera considerevole il proprietario dei dispositivi compromessi.

La semplice scansione e rilevazione dunque, non è più efficace per chi vuole navigare sicuro e senza alcun tipo di stress. Questa preoccupazione è fondata in quanto, allo stato attuale, un pirata informatico può potenzialmente rubare dati sensibili agli utenti più distratti.

Dal canto suo, i prodotti proposti da Avira, riescono a fornire una risposta adeguata rispetto alla totalità di minacce presenti al giorno d’oggi online.

Avira Internet Security: protezione totale a un prezzo super scontato

Quando si parla di Avira Internet Security, si fa riferimento a un prodotto completo a 360 gradi.

Che si tratti di annunci pubblicitari fastidiosi da bloccare o di operazioni bancarie e shopping online da proteggere, la suite si propone come una soluzione flessibile, resa ancora più fruibile da un servizio clienti di prim’ordine.

Fiore all’occhiello del software è il sistema Anti-ransomware. Questo permette di bloccare tutti i tentativi di furto dei file personali (foto, documenti e video) per cui poi gli hacker chiedono un riscatto.

Il sistema antivirus, moderno e ad alte performance, non rallenta in nessun modo il sistema, andando a riparare i file eventualmente danneggiati da potenziali attacchi.

Per quanto riguarda l’aggiornamento di programmi e driver, un apposito strumento consente di avere sempre tutto il software all’ultima versione disponibile in maniera automatica.

Se tutto ciò risulta interessante, Avira Internet Security ha anche un prezzo che cattura di certo l’attenzione. Grazie al recente sconto del 40% infatti, è possibile acquistare tutto il pacchetto per appena 26,95 euro, rispetto ai 44,95 euro del prezzo di listino.

