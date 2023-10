Avira Prime: antivirus e VPN insieme al 43% di sconto

Se sei alla ricerca di una soluzione di sicurezza completa per proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy online, hai trovato l’offerta perfetta: Avira Prime offre un pacchetto completo di sicurezza, privacy e prestazioni con uno sconto del 43%, ad un prezzo incredibilmente conveniente di soli 59,95 euro (per il primo anno) anziché 104,95.

Antivirus pluripremiato e VPN illimitata con Avira

Avira Prime non è solo un antivirus pluripremiato, ma ti offre anche accesso illimitato a una VPN di alta qualità. La combinazione di queste due potenti funzionalità ti proteggerà da virus, malware e minacce online, mentre allo stesso tempo metterà in sicurezza la tua connessione Internet e la tua identità online. Non c’è bisogno di preoccuparsi di limiti di dati o di velocità – Avira Prime ti offre una VPN illimitata per navigare in tutta sicurezza e senza restrizioni.

Con oltre 30 strumenti di ottimizzazione premium, con Avira puoi anche migliorare le prestazioni del tuo sistema, eliminare file inutili, migliorare la velocità di avvio, gestire tutte le tue password in un unico luogo e molto altro ancora. È come avere un team di esperti informatici sempre a tua disposizione per mantenere il tuo dispositivo al massimo delle prestazioni.

La tua privacy è importante, e Avira Prime la tutela al massimo. Grazie agli avvisi di violazioni dei dati in tempo reale, sarai sempre informato se le tue informazioni personali vengono coinvolte in una violazione dei dati online. Questo ti permette di prendere prontamente le misure necessarie per proteggere la tua identità e i tuoi dati.

Tutto questo è disponibile a soli 55,95 euro per il primo anno per 5 dispositivi con uno sconto del 43%. Difficilmente troverai una soluzione di sicurezza così completa a un prezzo così basso altrove: proteggi tutti i tuoi dispositivi, inclusi PC, Mac, Android, iOS e browser web, con un’unica soluzione conveniente. E se non sei soddisfatto, l’azienda offre una garanzia di rimborso entro 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.