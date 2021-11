Avira System Speedup Pro: software Windows per pulizia PC a 24,95 Euro

Assieme all’offerta su Avira Prime a meno di 9 Euro al mese, la medesima azienda propone tra le offerte di novembre 2021 anche Avira System Speedup Pro per Windows, un software utile alla pulizia del PC e ottimizzazione regolare. I prezzi sono alquanto interessanti, dato che si parte da 24,95 Euro per l’abbonamento annuale. Ma vediamo tutti i dettagli da sapere.

Avira System Speedup Pro per Windows in offerta: a cosa serve?

Come specificato in apertura, Avira System Speedup Pro è un programma focalizzato sull’ottimizzazione del PC. La società, da diverso tempo parte del gruppo NortonLifeLock, l’ha pensato come il “PC Cleaner” più completo nel suo portfolio di prodotti. Grazie alla sua interfaccia utente semplificata è decisamente facile da utilizzare. Oltretutto, per ogni sua attività Avira System Speedup Pro mostra un resoconto di ciò che ha fatto per ottimizzare il PC.

File indesiderati nel PC, registri danneggiati, bloatware. Ogni contenuto ritenuto superfluo o inutile viene eliminato per velocizzare il computer. Anche le applicazioni sane già installate godranno di maggiore velocità grazie a questo software Avira. In aggiunta, le pagine Web verranno caricate più rapidamente grazie alla pulizia approfondita dei browser.

Non manca poi una serie di funzionalità minime dedicate alla protezione da malware, come la cancellazione di file riservati senza possibilità di recupero e la crittografia dei dati personali contenuti nel dispositivo. Infine, per gli amanti del gaming, Avira System Speedup Pro si occupa della creazione di un hard disk virtuale con solamente videogiochi, così da velocizzare i tempi di caricamento.

I prezzi? Selezionando il piano per un singolo dispositivo, l’abbonamento annuale costa 24,95 Euro anziché 35,40 Euro. Il piano biennale vale invece 36,95 Euro e quello triennale 49,95 Euro. In questi ultimi due casi si parla di sconti quasi del 50%. L’affare migliore risulta essere il piano per tre dispositivi, in quanto l’incremento nei prezzi è molto più basso rispetto ad altri piani. Per il terzo dispositivo, infatti, vengono scalati solamente 2 Euro. Normalmente, un dispositivo aggiuntivo costa tra i 6 e gli 11 Euro in più.