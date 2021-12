AVM FRITZ!Box 7590 al PREZZO PIÙ BASSO di sempre

Tutto ciò che potrai mai chiedere a un modem router, lo puoi trovare in AVM FRITZ!Box 7590: prestazioni, stabilità e sicurezza. Oggi è al prezzo più basso di sempre su Amazon, con spedizione gratuita e consegna immediata, prima di Natale.

Connessione lenta? AVM FRITZ!Box 7590 è in sconto

Grazie alla tecnologia 4×4 MU-MIMO è in grado di gestire una moltitudine di dispositivi connessi in contemporanea via WiFi o Ethernet: smartphone, tablet, computer desktop e laptop, console, set-top box, dongle HDMI, televisori, apparecchi della smart home ecc. Ci sono anche due porte USB 3.0 a cui collegare memorie esterne così da dar vita a un vero e proprio media server. Servono altre informazioni? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

La tutela dei dati è garantita dall'impiego della codifica WPA2. Ogni aspetto e funzionalità di FRITZ!Box 7590 può essere gestito in modo semplice attraverso un'applicazione Android e iOS. Tutto questo, oggi, al prezzo di 188,00 euro invece di 269,99 euro, con disponibilità immediata e consegna senza spese aggiuntive.