AVM FRITZ!Repeater 1200 AX: SUPER SCONTO su Amazon

Una segnalazione veloce per il forte sconto che rende FRITZ!Repeater 1200 AX più conveniente che mai. Si tratta del ripetitore AVM con supporto alle reti Wi-Fi 6 in grado di estendere la portata del network wireless in tutta la casa o in tutto l’ufficio (e anche all’esterno). Attenzione: sono rimasti pochi pezzi, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito prima del sold out.

L’offerta su AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

Lavora in modalità dual band (2.400 Mbit/s su 5 GHz e 600 Mbit/s su 2,4 GHz), è compatibile con le reti Mesh e dispone di una porta Gigabit LAN per la connessione cablata dei dispositivi. Il processo di configurazione è semplice e immediato, non richiede alcuna competenza particolare, si fa con un’app su smartphone in pochi secondi. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento è possibile acquistarlo al prezzo finale di soli 66 euro, grazie allo sconto del 30% sul listino applicato in automatico. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni.

La qualità di AVM FRITZ!Repeater 1200 AX è fuori discussione, come da tradizione per il marchio tedesco e come testimoniano le migliaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova con un voto medio molto altro (4,6/5 stelle). Si tratta della edizione internazionale con interfaccia in italiano.

