AVM Fritz!Repeater 1200 AX: Wi-Fi 6 per tutta la casa in sconto

Se sei stanco del Wi-Fi ballerino e con velocità che non ti soddisfano, ti segnalo il primo interessante calo di prezzo sul miglior extender attualmente disponibile sul mercato. Sto parlando dell’AVM Fritz!Repeater 1200 AX dotato del nuovo Wi-Fi 6, oggi disponibile a 85 euro su Amazon.

Extender Wi-Fi AVM Fritz!Repeater 1200 AX: caratteristiche tecniche

Il design mantiene esattamente la stessa apprezzata estetica del modello precedente, essenziale e compatto. La spina integrata consente di collegare direttamente l’intero dispositivo nella presa di corrente con un ingombro decisamente ridotto. La configurazione è estremamente semplice, grazie al tasto WPS che consente con un solo di tocco di associare il ripetitore al modem principale. A questo punto, la rete sarà pronta all’uso con lo stesso nome e la stessa password. A differenza del modello precedente, però, il Fritz!Repeater 1200 AX supporta il nuovo protocollo Wi-Fi 6 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 3000Mbps. Questo rende il dispositivo perfettamente compatibile con le reti Fibra anche oltre 1 Gigabit.

Uno degli aspetti più interessanti, però, è la compatibilità con i sistemi mesh di AVM. La rete, infatti, può essere ampliata acquistando ulteriori ripetitori così da utilizzarli come veri e propri satelliti. Questo consente di coprire intere case, anche su più livelli, o locali commerciali gestendo il tutto da un’unica applicazione. Inoltre, consente di trovare la posizione migliore per ogni ripetitore così da ottenere una configurazione di rete ottimale. L’interfaccia è completamente in italiano, consentendoti di gestire qualsiasi impostazione con la massima semplicità. Completa la dotazione una pratica porta RJ45 LAN che attraverso la connessione via cavo garantisce le migliori prestazioni possibili in termini di velocità, stabilità e latenza.

Grazie ad uno sconto del 4%, l’AVM Fritz!Repeater 1200 AX può essere acquistato su Amazon a 85,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.