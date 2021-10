AVM Fritz!Repeater 600: il più semplice ed affidabile extender, al minimo storico

Scende al minimo storico uno dei migliori extender Wi-Fi disponibili sul mercato. Stiamo parlando naturalmente dell’AVM Fritz!Repeater 600, un dispositivo estremamente compatto, semplice da configurare ed efficiente.

Extender AVM Fritz!Repeater 600: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal design, il Fritz!Repeater 600 si presenta come uno dei dispositivi più piccoli in assoluto: solo 5×5 cm. La configurazione è davvero alla portata di tutti. Basta collegare il ripetitore ad una qualsiasi presa elettrica, e premere il tasto WPS sia su questo che sul modem. A questo punto la rete sarà pronta all’utilizzo e coprirà l’intera stanza in cui il ripetitore è stato collocato. Molto comodo l’indicatore LED che cambia colore a seconda della potenza del segnale. Un metodo rapido per individuare il punto migliore della stanza in cui connettere l’accessorio. La velocità offerta arriva a ben 600Mbps, sufficiente per lo streaming, il multiplayer online, ed il lavoro tutto contemporaneamente.

L’extender, infatti, non è pensato solo per un uso domestico, ma anche per piccoli uffici, mantenendo un ottimo livello di flessibilità. Non manca, inoltre, un’applicazione dedicata da cui è possibile gestire le impostazioni ed eventualmente ottenere una configurazione guidata. Da non sottovalutare, infatti, è l’interfaccia disponibile completamente in italiano. In questo modo il dispositivo risulta facilmente accessibile anche ai meno avvezzi alla gestione della rete. Infine, uno degli aspetti che dona versatilità al prodotto, è la piena compatibilità con i sistemi mesh di AVM. Il ripetitore può essere completamente gestito tramite Fritz!OS ed essere configurato come satellite di una rete più ampia, insieme ad eventuali altri nodi dello stesso tipo. Con una modalità di risparmio energetico ed una affidabilità leader di settore, l'AVM Fritz!Repeater 600 rappresenta senza dubbio uno dei migliori extender che si possa acquistare in questa fascia di prezzo.

Grazie ad uno sconto del 30%, può essere acquistato su Amazon a soli 34,99 euro per un risparmio di 15 euro sul prezzo di listino.