AVM FRITZ!Repeater 600: MEGA sconto del 40% su Amazon

È arrivato il momento di dire addio ai fastidiosi punti morti del Wi-Fi e godere di una connessione stabile e veloce in ogni angolo della tua casa o ufficio. Grazie all’innovativo AVM FRITZ!Repeater 600, puoi finalmente ottenere la copertura estesa di cui hai bisogno, senza compromessi sulla velocità o sulla stabilità della connessione. Oggi è disponibile su Amazon con un super sconto del 40%, quindi è il momento di non lasciarselo scappare al prezzo competitivo di soli 29,99 euro, anziché 49,99 euro.

AVM FRITZ!Repeater 600: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Dotato della tecnologia avanzata di Wifi mesh, il FRITZ!Repeater 600 riunisce più punti di accesso in un’unica rete wireless intelligente, garantendo prestazioni di alto livello e una copertura elevata in tutte le direzioni. Con una potenza wireless migliorata e una portata estesa fino a 600 Mbit/s a 2,4 GHz, questo ripetitore assicura una connessione affidabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi connessi.

La configurazione è un gioco da ragazzi. Basta premere un tasto per registrare in modo sicuro il repeater nella rete locale, grazie alla comoda funzione WPS. E se sei preoccupato per i consumi energetici, il FRITZ!Repeater 600 è la soluzione ideale, grazie al servizio notturno che ottimizza la modalità wireless in modo eco-sostenibile, riducendo gli sprechi di energia.

Con le sue connessioni e interfacce versatili, il FRITZ!Repeater 600 è compatibile con tutti i router Wi-Fi dotati degli standard radio 802.11n, garantendo una perfetta integrazione nella tua rete esistente. Approfitta subito dello sconto speciale del 40% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 29,99 euro.

