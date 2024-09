Basta connessioni scadenti per il tuo gaming: scopri il Router 7 di Iliad

Se sei un appassionato di gaming, sai bene quanto possa essere frustrante una connessione internet lenta o instabile. Lag, disconnessioni improvvise e tempi di caricamento interminabili possono rovinare l’esperienza di gioco. Ma ora c’è una soluzione: Iliad presenta il nuovo Router 7 con tecnologia Wi-Fi 7, progettato per offrirti una connessione super veloce e stabile.

La rivoluzione della fibra ottica FTTH al 100%

Iliad porta direttamente a casa tua la vera fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), garantendoti prestazioni senza precedenti. Grazie alla tecnologia di ultima generazione, potrai sfruttare al massimo la tua connessione, con velocità che raggiungono fino a 5 Gbit/s in download nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON e fino a 2,5 Gbit/s nelle aree FTTH GPON.

Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7: il futuro è già qui

Incluso nell’offerta, riceverai l’iliadbox, il primo router in Italia dotato di tecnologia Wi-Fi 7. Questo significa che potrai navigare con velocità e stabilità ancora più elevate, sia in download che in upload. Il Wi-Fi 7 rappresenta l’ultima frontiera nel trasferimento dati wireless, ideale per il gaming online, lo streaming in 4K, il lavoro da casa e molto altro.

Con l’iliadbox Wi-Fi 7 potrai:

Giocare online senza lag e con ping ridotti.

senza lag e con ping ridotti. Guardare film e serie TV in alta definizione senza interruzioni.

in alta definizione senza interruzioni. Scaricare file pesanti in pochissimo tempo.

in pochissimo tempo. Collegare più dispositivi contemporaneamente senza perdita di prestazioni.

Efficienza energetica e design intelligente

Il router è stato progettato pensando anche al risparmio energetico. Dispone di un pratico pulsante ON/OFF che ti permette di spegnere il dispositivo senza dover staccare la spina. Inoltre, grazie alla modalità “Sleeping”, potrai ridurre il consumo di energia elettrica quando non lo utilizzi.

Vantaggi esclusivi per gli utenti mobile Iliad

Se sei già cliente mobile Iliad con un’offerta da 9,99€ o 11,99€ al mese, potrai attivare il vantaggio Fibra + Mobile nella tua Area Personale Fibra. In questo modo, il canone della fibra sarà di soli 21,99€/mese invece di 25,99€/mese. E se hai un’offerta mobile con tariffa inferiore, potrai effettuare gratuitamente il cambio a una delle offerte superiori per usufruire dello sconto.

Non sei ancora cliente mobile Iliad

Passa a Iliad con le offerte Giga 180 o Giga 250, rispettivamente a 9,99€/mese e 11,99€/mese, con minuti e SMS illimitati e 5G incluso. Una volta attivate, potrai beneficiare del vantaggio Fibra + Mobile e avere la fibra a 21,99€/mese. Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.